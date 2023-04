Weilheim (ABZ). – Die Bundesqualitätsgemeinschaft Flüssigböden (BQF) hat unlängst einen Fachkundelehrgang zur Herstellung und Verarbeitung von qualitätsgesicherten Flüssigböden abgehalten. Den Veranstaltern zufolge folgten 42 Planer, Hersteller und Verarbeiter der Einladung in die Räume der Fischer Weilheim GmbH & Co. KG.

Um den bisher noch nicht genormten Baustoff Flüssigboden mit einer transparenten und zielgerichteten Qualitätssicherung am Markt zu platzieren, hat sich die BQF laut eigener Aussage seit dem Jahr 2010 das Ziel gesetzt, Richtlinien für diese Qualitätssicherung zu definieren und deren Umsetzung in der Praxis sicherzustellen. Neben den Vorträgen wurden auch verschiedene Flüssigbodenwürfel demonstriert. Ein nächster Fachkundelehrgang der BQF ist im Dezember in Bochum geplant. Detaillierte Infos hierzu finden sich unter www.bqf-fluessigboden.de.