Offenburg (ABZ). – Am 1. und 2. März 2018 öffnet die GeoTHERM zum zwölften Mal ihre Tore bei der Messe Offenburg. Dann trifft sich die geballte Fachkompetenz der Oberflächennahen und Tiefen Geothermie auf Europas größter Geothermie-Fachmesse mit Kongress am Messestandort Offenburg. „Mit über 190 Ausstellern und 3600 Besuchern aus 47 Nationen zeigte die vergangene GeoTHERM bereits einen hohen Internationalisierungsgrad auf, den wir für die nächste Auflage mit der Gastregion Asien erweitern werden“, erläutert Messe-Chefin Sandra Kircher.



Aufgrund zahlreicher Neuaussteller wurde die Ausstellungsfläche vergrößert. „Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Branche macht uns stolz und wir freuen uns, am 1. und 2. März die Geothermiewelt wieder in Offenburg begrüßen zu dürfen“, unterstreicht Projektkoordinatorin Anja Kurz die Entwicklung der GeoTHERM. Neben Europas größter Fachmesse bieten zwei parallel laufende Kongresse zur Oberflächennahen und Tiefen Geothermie geballtes Expertenwissen mit Praxisbezügen. Aufgrund der hohen Internationalität der Veranstaltung werden alle Vorträge der beiden Hauptkongresse simultan übersetzt (Deutsch – Englisch – Französisch).



In Kooperation mit der Internationalen Geothermischen Vereinigung (IGA) und der Internationalen Energieagentur (IEA Geothermal TCP) findet zudem ein Asien-Symposium am Vortag der GeoTHERM in der Oberrheinhalle auf dem Offenburger Messegelände statt. Internationale und nationale Vertreter nutzen hier die Möglichkeit, sich intensiv über aktuelle Aktivitäten, Erkenntnisse und Projekte der Geothermie-Branche in Asien auszutauschen.