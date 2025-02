Berlin (ABZ). – Am 14. März 2025 richtet die DA Service GmbH erneut für den Deutschen Abbruchverband die FACHTAGUNG ABBRUCH 2025 in Berlin im ehemaligen Postbahnhof der STATION BERLIN aus. 2024 waren laut Deutschem Abbruchverband mehr als 1200 Teilnehmende und 124 Aussteller dabei.

"Qualität im Abbruch" lautet das Titelthema der Tagung in diesem Jahr. Insgesamt zwölf Vorträge stehen auf der Agenda. Experten und Unternehmer referieren unter dem Qualitätsaspekt zur Kreislaufwirtschaft, zu Asbest, zu Großprojekten und zu Bauwerkssprengungen. Spitzenunternehmer und langjähriger Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält die Keynote mit dem Titel "Qualität in Deutschland – Verantwortung und Leistung von Unternehmern in Deutschland".

Es folgen weitere Vorträge zu herausfordernden Rückbauprojekten, Entsorgungskonzepten und zur Verwertung von Recycling-Baustoffen. TV-Journalistin Kristina zur Mühlen führt erneut als Moderatorin durch das Vortragsprogramm. Rund 111Aussteller haben sich laut Verband für die Fachausstellung, die eine große Bandbreite von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Abbruch, Schadstoffsanierung und Recycling präsentiert, registriert. Die aktuelle Ausstellerliste kann auf der Veranstaltungswebseite eingesehen werden. Der Dialogabend wird in der STATION BERLIN stattfinden, sodass die Ausstellung parallel zum Dialogabend weiter geöffnet bleiben wird. Unter www.fachtagung-abbruch.de können Interessierte das Programm der Fachtagung einsehen. Dort finden sie sämtliche Informationen zusammengefasst. Die Registrierung ist noch bis zum 21. Februar 2025 möglich.