Alfeld an der Leine (ABZ). – Das Bild der Alfelder Altstadt wird geprägt von Fachwerkbauten, die nach verheerenden Stadtbränden der Vergangenheit allerdings überwiegend dem 19. Jahrhundert entstammen. Aufgrund der sehenswerten Fachwerkhäuser ist Alfeld eine Station der Deutschen Fachwerkstraße.

Bemerkenswert unter den älteren Bauten ist auch das Fachwerkhaus, in dem sich das Bauamt Alfeld befindet. Aufgrund von gravierenden Feuchteproblemen wurde das Gebäude kürzlich mit Schweizer Naturkalk saniert. Besonders die dadurch entstandenen Bauschäden im Sockelbereich mussten dringend behoben werden. Der ausdrückliche Wunsch des Bauamtes war es, Haga Naturkalkputze für die Sanierung einzusetzen. Dieser Schweizer Naturkalk hat sich gerade in der Denkmalpflege bewährt, da hier hohe Anforderungen an die authentische Wiederherstellung gelegt werden.

Es kam zunächst Haga Biotherm als Dämm- und Entfeuchtungsputz zum Einsatz. Der biologische, rein mineralische Putz ist für außen und innen geeignet. Zudem sollte die ursprüngliche Farbe des Gefachs erhalten bleiben. Das konnte realisiert werden, da individuelle Farbabstimmungen bei Schweizer Naturkalk möglich sind. Das ist gerade in der Denkmalpflege oft entscheidend. Außerdem wurden Stopf- und Mauermörtel, Biokalk-Grundputz und Calkosit Feinputz von Haga verwendet.