Stuttgart (ABZ). – Bluepath Robotics hat auf der Messe LogiMat, die vom 11. bis zum 13. März in Stuttgart stattfand, seine neuesten Automatisierungslösungen vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen verfolgt demnach eine globale Wachstumsstrategie. Bluepath Robotics sei bereits auf dem US-amerikanischen Markt aktiv.

Seine Präsenz in Europa wolle das Unternehmen weiter ausbauen. Bluepath Robotics, dessen Hauptaugenmerk auf den Märkten für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) und autonome mobile Roboter (AMR) liegt, hat mit der Vorstellung seiner neuen Produkte auf der LogiMAT diesbezüglich den nächsten Schritt getan..

Mit der Vorstellung des neu entwickelten Stacker AMR und der Bluepath Robotics Central Software, die die Effizienz in der Logistik und der Industrieautomation verbessern sollen, hat Bluepath Robotics seine Pläne zur Stärkung der Präsenz in Europa erläutert.

"Die LogiMAT war die ideale Plattform, um mit weltweit führenden Unternehmen der Branche in Kontakt zu treten und die Vorteile unserer neuesten Robotik-Lösungen zu präsentieren. Wir sind sehr erfreut über das große Interesse, das wir am ersten Messetag erfahren haben", so Ismail Hakkı Savcı, CEO von Bluepath Robotics. "Wir konzentrieren uns auf die europäische Expansion. Außerdem wollen wir auf dem anspruchsvollen US-Markt weiterwachsen und sicherstellen, dass unsere Technologie den Anforderungen der Logistik von morgen gerecht wird."

Auf der LogiMAT stellte Bluepath Robotics mit dem Stacker AMR ein autonomes System vor, das für die Lagerlogistik konzipiert ist. Außerdem präsentierte das Unternehmen die Bluepath Robotics Central Software. Dabei handelt es sich laut dem Unternehmen um eine integrierte Plattform, die das Flottenmanagement optimiert und eine nahtlose Koordination zwischen mehreren Roboter-Einheiten in komplexen industriellen Umgebungen ermöglicht.

"Die Automatisierung muss eine effiziente Nutzung der menschlichen Ressourcen in den Unternehmen gewährleisten. Mit unseren neuen Produkten bieten wir Lösungen an, die sich leicht an unterschiedliche Umgebungen und betriebliche Anforderungen anpassen lassen, was unser Engagement für kontinuierliche Innovation unterstreicht", erklärte Hakkı Savcı.

Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben aktiv mit Partnern und Kunden in Europa zusammen, um seine Lösungen an die lokalen Marktanforderungen anzupassen. Im Zuge der Expansion in die USA sollen die Produkte des Anbieters einem breiteren Publikum vorgestellt werden.

Mit seinen jüngsten Entwicklungen zielt Bluepath Robotics nach eigenem Bekunden auf die schnell wachsenden Sektoren Logistik und Fertigung. Da für die Lagerautomatisierung in Europa von 2025 bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von circa 14,4 Prozent prognostiziert wird, was einem geschätzten Wert von 9,59 Milliarden Dollar entspricht, will sich das Unternehmen als Hauptakteur bei der Deckung der steigenden Nachfrage nach skalierbaren und autonomen Roboterlösungen positionieren.