Mit dem Handy lassen sich über ConnecTruck bestimmte Funktionen des F-MAX fernsteuern, beispielsweise Türen ent- und verriegeln, Fenster und Schiebedach öffnen oder schließen. Foto: Ford Trucks

Der F-MAX hat sich nach Aussage von Ford Trucks seit seiner Premiere auf dem deutschen Markt als zuverlässiges, modernes Fahrzeug bewährt und unzählige Fahrer und Unternehmer positiv überrascht und von sich überzeugt. Durch das neue ConnecTruck-System ist Ford Trucks jetzt in der Lage, seinen Kunden datenbasierte und intelligente Funktionen zur Verfügung zu stellen.



Das neue, auf der IAA präsentierte, Technologiepaket zur digitalen Vernetzung des F-MAX macht ihn laut Ford Trucks noch praxisnaher, effizienter und wirtschaftlicher. Dazu trage unter anderem der GPS-gesteuerte Tempomat MaxCruise bei, der zum ConnecTruck-System gehört. Durch die Nutzung des MaxCruise lasse sich eine Verbrauchsreduzierung um bis zu 4 % erzielen.

"Kunden, die sich für ConnecTruck in ihrem F-MAX entscheiden, erhalten mit dem System auch eine serienmäßig installierte Telematik-Lösung, die ohne zusätzliche Soft- oder Hardware auskommt. So lassen sich die Verbrauchswerte und viele weitere Fahrzeugdaten beobachten und auswerten, um den F-MAX noch effizienter nutzen zu können", so Holger Hahn General Manager F-Trucks Deutschland GmbH.

Außerdem trage ConnecTruck bereits proaktiv zur erhöhten Einsatzverfügbarkeit des Fahrzeugs bei, zum Beispiel durch die neue Funktion Vehicle Health Service. Die intelligente Fahrzeugdiagnose überprüft anhand der Daten ständig den technischen Zustand des F-MAX und meldet kritische Abweichungen und Veränderungen.

Etwaige Schäden lassen sich frühzeitig erkennen und bei einem geplanten Servicetermin beheben. Ungeplante Ausfallzeiten und der damit verbundene Ärger werden nach Aussage des Herstellers vermieden. In unvorhersehbaren und akuten Pannensituationen unterstützt ConnecTruck den Fahrer darüber hinaus mit einer zusätzlichen Ferndiagnosefunktion, die im Falle einer Störung am Fahrzeug eine Diagnose startet und den Kontakt zur nächstgelegenen Ford Trucks Werkstatt herstellt sowie die Diagnoseergebnisse dorthin übermittelt, um so für schnellstmögliche Hilfe und die zeitnahe Lösung des Problems zu sorgen.

Die intensive Fahrzeugdatenanalyse hilft aber nicht nur dabei, etwaige Ausfallzeiten des Fahrzeugs auf ein Minimum zu reduzieren, sondern erlaubt Ford Trucks auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkteigenschaften des F-MAX sowie die ständige Verbesserung der Serviceleistungen in den Werkstätten. Die Nutzung von ConnecTruck ist laut Hersteller ganz einfach: Sofort nach der Autorisierung eines Accounts durch Ford Trucks ist unter www.connectruckglobal.com das Tracking aller relevanten Fahrzeugdaten in Echtzeit rund um die Uhr möglich. Es können Administratoren, zum Beispiel Disponent oder Fahrzeughalter, bestimmt und Zugriffsrechte in verschiedenen Varianten an weitere Nutzer, zum Beispiel Fahrer, vergeben werden. ConnecTruck lässt sich mit geringem Aufwand an bereits bestehende Flottenmanagementlösungen anbinden.

Als praktische mobile Anwendung bringt die neue My Ford Trucks-App die Analyse-, Tracking- und Assistenzfunktionen von ConnecTruck zusätzlich direkt auf Handy oder Tablet. Ein besonderer inklusiver Komfort: Per App lassen sich bestimmte Funktionen des F-MAX fernsteuern. So lassen sich Türen ent- und verriegeln, Fenster und Schiebedach öffnen oder schließen und die Innenraumbeleuchtung oder die Warnblinkanlage an- und ausschalten und vieles mehr. Die My Ford Trucks-App steht im Apple App Store und bei Google Play zum kostenlosen Download zur Verfügung.

"Durch unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich Dienstleistungen, Reparatur und Wartung bieten wir mit unserem internationalen Netzwerk ideale Voraussetzungen für einen schnellen Aufbau der Ford Nutzfahrzeug Organisation in Deutschland", sagt Alex Kröper, Geschäftsführer F-Trucks Deutschland.