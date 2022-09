Fulda (ABZ). – Nach zwei Jahren Messeabstinenz bietet die GaLaBau in Nürnberg wieder Raum für persönliche Begegnung und Fachgespräche. Auch FCN nutzt den Branchentreffpunkt, um seine Neuentwicklungen live zu präsentieren. Interessierte erfahren Wissenswertes über die neuen Produkte des Betonsteinspezialisten aus Fulda.

Ein Eyecatcher ist die greenstar-Rasenplatte. Sie kombiniert architektonischen mit ökologischem Anspruch, verspricht FCN. Die parallel verlaufenden Fugen zwischen den Steinstegen lassen sich mit Basaltsplitt ausführen oder mit Rasen begrünen. Durch ihre Anordnung längs zur Verlegerichtung ergibt in der Fläche ein Bild mit Streifenoptik.



Der Anteil der offenen zu den geschlossenen Flächen beträgt 1/3 zu 2/3. Als "Glanzpunkte" vermarktet FCN ein Sortiment an Produkten für die Garten- und Landschaftsgestaltung. Die Highlights sind im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erhältlich, teilt das Unternehmen mit. Zudem stellt FCN das "Beste aus zwei Welten" mit den neuen GeoCeramica-Platten vor.

Die kraftschlüssige Verbindung einer keramischen Platte mit einem Träger aus Beton kombiniert ein ansprechendes Oberflächendesign mit einfacher Verlegung und guter Lagestabilität, verspricht FCN.

Abgerundet wird der Messeauftritt mit der Präsentation von Geoprime, den neuen Klimabeton-Pflastersteinen von FCN. Bei ihrer Produktion kommt anstelle von Zement ein sogenanntes geopolymeres Bindemittel zum Einsatz. Mit diesem Verfahren lassen sich die CO2-Emissionen von Betonpflastersteinen und -produkten um bis zu 80 % reduzieren, heißt es in einem Statement der Verantwortlichen. Zu finden ist das FCN-Team, das sich auf interessierte Fachpersonen und Besucherinnen und Besucher freut, in Halle 4 am Stand 4-108.