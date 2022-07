Kirn (ABZ). – Abbruch ist nicht gleich Abbruch: Erfolgen die Arbeiten mitten auf der grünen Wiese oder in der Innenstadt? Welche Vorkehrungen sind nötig, um die Belastungen für die Umgebung auf ein Minimum zu reduzieren? Es macht einen Unterschied aus, welches Objekt rückgebaut wird und unter welchen Bedingungen die eingesetzte Baumaschinentechnik das Gebäude in seine Einzelteile zerlegt.

Während des Abbruchs musste der Betrieb in den beiden unteren Stockwerken des Krankenhauses aufrecht erhalten bleiben. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Wenn die Anwohner unter keinen Umständen gestört werden dürfen und ein Wassereintritt durch Staubbekämpfung sowie Erschütterungen unter allen Umständen zu vermeiden sind, erfordert es ein sensibles Vorgehen. So wie im Fall des Bruder Jakobus Krankenhauses in Kirn. "Der Krankenhausbetrieb in den unteren beiden Stockwerken sollte weitergehen. Das war die besondere Herausforderung, der wir uns stellen mussten", erklärt Kira Hardt von der Breitscheider Firma Peter Hardt. Das Unternehmen hat die Abbrucharbeiten mit einem Volumen von 8770 m³ umbauten Raum in 2,5 Monaten gestemmt.

Dem Rückbau war die Entkernung aller fünf Stockwerke vorausgegangen. Um zwei Stockwerke zu erhalten und den Krankenhausbetrieb nicht zu beeinträchtigen, wurden entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet. Um die Decken zu schützen, wurde dem manuellen anstelle des maschinellen Abbruchs der Vorzug gegeben, wann immer es möglich war. Weil Baumaschinen bislang noch nicht völlig leise arbeiten können, setzte das Team auf Gerätetechnik auf aktuellstem Stand. Dazu gehörte unter anderem ein Cat-Kettenbagger des Typs 330, dessen leise Motorentechnik auf der Abgasstufe V basiert. Ebenso versuchten die Mitarbeitenden vor Ort, den Meißeleinsatz zu minimieren und nutzten stattdessen einen Pulverisierer der Art P 300 der neuen Generation von Cat. So kam ein P 324 auf den Prüfstand – die Abbruchfirma wollte herausfinden, wie schnell sich die Backen öffnen und schließen lassen, welche Kräfte nötig sind, um Beton zu zerkleinern oder durch Stahl sowie Eisenbewehrung zu schneiden, und wie sich die Backen dabei abnutzen.



Anderer Einsatz, ähnliche Aufgabe: Mitarbeitende und Maschinen unterstützten die vom Hochwasser betroffenen Bewohner im Landkreis Ahrweiler beim Aufräumen. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Mithilfe der 360-Grad-Drehung können die Backen so positioniert werden, dass Material aus jedem Winkel zu greifen ist. Das Fazit: "Unser Mitarbeiter ist von dem Werkzeug überzeugt. Er sagte, es funktioniert gut", erläutert Hardt. So half der Pulverisierer also tatkräftig mit, das Baumaterial vor Ort gleich direkt aufzubereiten. Anfallendes RCL-Material wurde direkt wieder in die Kellerfundamente eingebaut und der Rest auf Lkw verladen und abgefahren. Auch für diese Schritte setzte Peter Hardt wieder auf Cat-Technik, dieses Mal auf die Kettenbagger-Modelle 330F und 325DLN.

Der Rückbau samt vorgeschalteter Entkernung und nachgelagertem Recycling plus Entsorgung sowie die Aufbereitung der Werkstoffe zählt zu den Kernkompetenzen der Peter Hardt GmbH, die im Großraum Köln und Bonn ausgeführt werden. Geräumt werden sämtliche Materialien – vom Sperrmüll über Gefahrenstoffe bis hin zu Altlasten wie PCB und Öle. Dazu gehört auch die Schadstoffsanierung inklusive Asbestsanierung nach TRGS 519. Das Beispiel des Krankenhausrückbaus zeigt, dass die ausführenden Rückbauarbeiten an Komplexität zunehmen, zugleich darf es keine Einbußen bei Leistung und Qualität geben. Da muss Stahlbeton geknackt und gebrochen werden, während gleichzeitig Gebäudeteile unversehrt stehen bleiben und auch die angrenzenden Bewohner dürfen nicht beeinträchtigt werden, wenn gehämmert wird oder Wände und Decken zerlegt werden. Darum setzt die Abbruchfirma auf einen gepflegten Maschinenpark, der in Schuss ist, auch wenn Baumaschinen schon einige tausend Betriebsstunden absolviert haben. Das bedeutet einen pfleglichen Umgang mit den Baumaschinen. So können Radlader wie ein 910 mit Baujahr 1980 nach wie vor dem Umschlag auf dem Lagerplatz dienen – dieser muss die neu angelegten Lagerboxen mit Schüttgütern befüllen. Mithilfe eines MB Crushers wird das anfallende Abbruchmaterial zu RCL-Material aufbereitet. Die dafür nötige BImschG-Genehmigung liegt vor. Mehr als 30 Lkw, darunter Zwei-, Drei- und Vierachser, sind zu den Baustellen unter-wegs, um Transporte wie das Rückbaumaterial oder den Aushub zu übernehmen. Kürzlich kam Verstärkung in Form eines neuen Sattelzugs von Mercedes hinzu. Ebenso gehört ein Unimog zum Inventar, der Aufgaben im Winterdienst übernimmt. Auch in dem vom Hochwasser betroffenen Landkreis Ahrweiler half das Unternehmen aus und beseitigte Sperrmüll. "Wir haben Mitarbeiter gefragt, ob sie freiwillig mitanpacken würden, wenn wir unsere Geräte zur Verfügung stellen. Da musste keiner im Team lange überlegen, sondern alle haben sofort zugesagt", berichtet Hardt.