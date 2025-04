Stadtlohn (ABZ). – Vom 7. bis 13. April ist Ferro Umformtechnik in Halle A6, Stand 412, auf der bauma vertreten und setzt auf den direkten Dialog, um Entwicklungen in der Blechbearbeitung und Laserschweißtechnik zu diskutieren..

Ferro Umformtechnik hat seinen Firmensitz in Stadtlohn. Foto: Ferro

Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben für stabile und präzise Verbindungen – sowohl in der Laserschweißtechnik als auch in der engen Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Der Fokus liegt auf der Verarbeitung hochfester und verschleißfester Stähle, die hohen Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit gerecht werden.

Auch Nachhaltigkeit spielt dabei eine zunehmend größere Rolle. Hochfeste Stähle ermöglichen nicht nur gewichtsoptimierte Bauteile, sondern reduzieren bereits bei der Stahlherstellung den Rohstoffverbrauch. Das spart Ressourcen und senkt den CO2-Ausstoß. Durch leichtere Konstruktionen lassen sich zudem Reichweiten erhöhen, Nutzlasten steigern und der Energieverbrauch senken. Zudem ist Stahl vollständig recycelbar und leistet so einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Laserschweißen ermöglicht hochpräzise Verbindungen mit minimaler Wärmeeinflusszone, informiert das Unternehmen. Dies reduziere Verzug, erhalte Materialeigenschaften und sorge für eine konstant hohe Nahtqualität. Besonders bei geschweißten Profilen ergeben sich Vorteile durch hohe Festigkeit und exakte Oberflächen. Ferro bietet ein starkes Partnernetzwerk, um die gesamte Wertschöpfung bis zum fertigen Auslegerprofil abzudecken – ein klarer Vorteil für Anwendungen in der Höhenzugangstechnik und weiteren anspruchsvollen Branchen, so das Unternehmen.

Durch das Laserschweißen von Blechen entstehen neue Formate, die in dieser Form nicht direkt von Stahlwerken verfügbar sind. Statt hochpreisiger Quartobleche mit oftmals geringerer Oberflächenqualität können Bandbleche genutzt werden. Zwar erfordert Bandblech eine höhere Mindestabnahmemenge, doch das präzise Verschweißen zweier Bandbleche schafft neue Formate mit hochwertiger Oberfläche – eine wirtschaftliche und flexible Alternative.

Zudem können Bauteile in einem einzigen Kantvorgang hergestellt werden, ohne dass separate Schweißvorgänge erforderlich sind. Dies reduziert die Fertigungszeiten und sorgt für durchgehend gleichbleibende Toleranzen über die gesamte Bauteillänge. Besonders in der Nutzfahrzeugindustrie – etwa bei Mulden und Seitenwänden – ermöglicht diese Technologie stabilere und langlebigere Konstruktionen. Gleichzeitig lassen sich durch gewichtsoptimierte Designs die Nutzlast erhöhen und neue konstruktive Lösungen für verschiedene Branchen erschließen.



Neben dem Laserschweißen setzt Ferro auf moderne Biegetechnologien, um Schweißnähte gezielt zu reduzieren – ein Vorteil bei stark beanspruchten Bauteilen, da Schweißnähte potenzielle Schwachstellen darstellen. Durch präzise Kaltumformung bis 16 700 mm Länge entstehen Bauteile mit optimierten Kantgeometrien, die zur Leistungssteigerung von Maschinen und Fahrzeugen beitragen, erklärt das Unternehmen.

Ferro investiert nach eigenen Angaben kontinuierlich in neue Fertigungstechnologien und setzt neue Maßstäbe, um Vorreiter in der Branche zu sein. Ein Beispiel ist die erste automatisierte Abkantpresse für Auslegerhalbschalen bis 12 500 mm Länge – ein weiterer Schritt in Richtung mehr Prozesssicherheit, Präzision und Effizienz.

Ferro pflegt eine enge Zusammenarbeit mit Stahlwerken, um die Erkenntnisse aus der Metallbearbeitung bei der Entwicklung innovativer Stähle und deren Schweißbarkeit einfließen zu lassen. In aktuellen Forschungsprojekten wird beispielsweise die Schweißbarkeit von höchstfesten Feinkornstählen mit Streckgrenzen von mindestens 1300 MPa untersucht, um bestehende Konstruktionsstandards weiterzuentwickeln. Dies eröffnet neue Potenziale für leichtere, leistungsfähigere Bauteile, etwa in der Höhenzugangstechnik.

Durch effektives Materialmanagement und vorausschauende Bevorratung im eigenen Haus gewährleistet Ferro seinen Kunden einen umfassenden Service, sodass diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.