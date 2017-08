24.08.2017 - 09:19 Fertigbau: Anteil gestiegen

Hannover (dpa). – Seit Jahren steigert die Fertigbau-Branche ganz langsam ihre Anteile. Doch beim Einfamilienhaus muss zunächst mal ein Grundstück her – und Baugrundstücke seien Mangelware, vor allem in den begehrten Ballungsgebieten, sagte Günter Gitzen, Vertriebsleiter beim Fertighausanbieter Gussek mit Sitz in Nordhorn. Christoph Windscheif, Sprecher des Bundesverbands...