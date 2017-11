Auch Alain Worp, Geschäftsführer der Hyundai Construction Equipment Europe, sieht dies ähnlich und sagte in seinem Grußwort: "Die neue Einrichtung stellt für unsere europäische Division einen wichtigen Schritt nach vorne dar. Nachdem wir Anfang des Jahres zu einer unabhängigen Geschäftseinheit erklärt wurden, sind die Markenänderung des Unternehmens sowie die Festlegung unserer globalen Vision 2023 ein klares Indiz dafür, dass bei Hyundai Construction Equipment sehr viel in Bewegung ist. Gleichzeitig ist dies ein klares Signal für den Markt, dass wir uns positioniert haben und dass wir Großes erreichen wollen. Für mich ist das erst der Anfang unseres erfolgreichen Wegs in die Zukunft."

Tessenderlo/Belgien. – Über insgesamt 81 000 m² erstreckt sich das neue Headquarter von Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) im belgischen Tessenderlo, in das mehr als 30 Mio. Euro investiert wurden. Zur offiziellen Eröffnungszeremonie reiste auch das Management aus der südkoreanischen Zentrale an. Hyundai-CEO K. Y. Kong und HCEE-Geschäftsführer Alain Worp sprachen bei dieser Gelegenheit auch über die ehrgeizigen Zukunftspläne des Unternehmens, bis 2023 zu den fünf wichtigsten Herstellern auf dem globalen Baumaschinenmarkt zu gehören. Seit dem 1. April 2017 ist Hyundai Construction Equipment eine unabhängige Geschäftseinheit des ehemaligen Unternehmens Hyundai Heavy Industries. Die Eröffnung der neuen Europazentrale hatte deshalb besonderen Symbolcharakter, denn die Unternehmensführung sieht in ihr einen wichtigen Schritt das nächste gemeinsame große Ziel – zum fünftwichtigsten Baumaschinenhändler international aufzusteigen – zu erreichen.

Wie genau Hyundai wachsen und wo investiert werde, müsse der Markt zeigen, so Worp weiter. Sicher sei, dass man nicht nur von einem organischen Wachstum ausgehen könne, sondern aktiv neue Strategien verfolgen und neue Sparten erschließen müsse. In dieser Hinsicht plant Hyundai auch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Händlern, um noch konkreter und besser absprechen zu können, was gebraucht und besonders nachgefragt ist. "Wir wollen unser Händlernetzwerk vergrößern und verbessern", sagte Worp. Nach 25 Jahren sei man ein "respektierter Player" auf dem Markt, jetzt gelte es, das Portfolio zu erweitern und so weiter zu wachsen. Dazu gehöre u. a. auch, flexibler auf Spezialwünsche und -anforderungen einzelner Kunden an Hyundai-Maschinen nachkommen zu können. Die Produktion der Maschinen werde jedoch – trotz der Expansion mit der Einweihung der neuen Europazentrale in Tessenderlo – nicht nach Europa verlegt. Derzeit sehe man keinen Grund zur Expansion in diesem Bereich und halte an den Produktionsstandorten in Südkorea, China, Indien und Brasilien fest.



Im Anschluss an Kongs und Worps Grußworte übernahm Admin Director Johan Thiels das Wort und gewährte zunächst einen virtuellen Einblick in die Planung und Entstehung des neuen HCEE Headquarters, bevor den Besuchern die Möglichkeit gegeben wurde, sich in Führungen den gesamten Komplex selbst live und in Farbe anzusehen.



Erste Pläne, den Standort Hyundais aus Antwerpen zu verlegen, gab es bereits vor rd. zehn Jahren. Allerdings wurden diese Pläne erst vor etwa drei Jahren konkreter verfolgt. Infrabo, ein bekanntes belgisches Architektur- und Designbüro mit umfangreicher Erfahrung in der b2b-Branche, war es schließlich, das die neuen Räumlichkeiten entwarf. Cordeel, ein Generalunternehmer, erstellte das gesamte Gebäude. Das Besondere an dem Gebäudekomplex ist, dass die Architektur abstrakt Bestandteilen der Hyundai-Baumaschinen nachempfunden ist. So dienten Fahrhäuser von Baggern z. B. als Vorbild für den Hauptturm der Zentrale, in dem die Verwaltung untergebracht ist.



Über insgesamt 81 000 m² – direkt an der Autobahn E 3131 gelegen – erstreckt sich die neue, mehr als 30 Mio. Euro teure Europazentrale. Der Gebäudekomplex besteht aus einem neuen dreistöckigen 5400-m²-Verwaltungsgebäude, einem 13 000-m²-Ersatzteillagerhaus (dort finden rd. 125 000 Teile Platz), einer eigenen Hyundai-Schulungsakademie (es gibt Platz für 280 Personen), einer Veranstaltungshalle und einem Ausstellungsraum sowie einer Demo-Fläche. Insgesamt, so Hyundai, ergebe sich an dem neuen Standort eine Verdopplung an Kapazität, Maschinenteile zu lagern und zu liefern. Zudem können Kunden in den neuen Räumlichkeiten willkommen geheißen werden.



Hyundai ist sich sicher: Das Händlernetz wird von der erstklassigen kaufmännischen und technischen Schulung profitieren.