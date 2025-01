Leinfelden-Echterdingen (ABZ). – Mercedes-Benz Trucks hat einen Großauftrag aus Litauen ausgeführt: Ende 2024 gingen die letzten von insgesamt 500 neuen Mercedes-Benz Actros im Rahmen einer festlichen Übergabe in Wörth an die Finéjas Group, informiert der Hersteller.

Die Mercedes-Benz Actros 1845 LS 4x2 für die Finéjas Group sind laut Hersteller mit dem Motor OM 471 mit 330 Kilowatt ausgestattet. Foto: Mercedes-Benz Trucks

Dieses besondere Ereignis unterstreiche die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich über viele Jahre hinweg bewährt habe.

Die bestellten Mercedes-Benz Actros 1845 LS 4x2 seien ausgestattet mit der neuesten Generation des Motors OM 471 mit 330 Kilowatt (449 PS), MirrorCam und Multimedia Cockpit Interactive. Ferner sollen sie neueste Sicherheitsassistenzsysteme aufweisen: Active Brake Assist 6, Active Sideguard Assist 2 und Frontguard Assist.

Die Übergabe der letzten Lkw wurde nach Angaben von Mercedes-Benz Trucks im Rahmen eines festlichen Events im Kundencenter gefeiert, das den Gästen einen Blick hinter die Kulissen bot. Während einer Werksführung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die hochmodernen Produktionsanlagen hautnah erleben und einen Eindruck von den Innovationen gewinnen, die in jedes Fahrzeug "made in Wörth" einfließen, so das Unternehmen.

Die Finéjas Group ist laut Mercedes-Benz Trucks ein international agierendes Transportunternehmen mit Sitz in Litauen. Gegründet 1994, beschäftige Finéjas heute mehr als 3000 Mitarbeiter und verfüge über eine Flotte von 1500 Lkw. Das Unternehmen spezialisiere sich auf den Transport von nicht gefährlichen und nicht temperaturempfindlichen Gütern in Planenaufliegern (FTL-Transporte, "Full Truck Load") innerhalb Europas.