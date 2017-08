24.08.2017 - 09:23 Feuerverzinkt und winterfest Restbetonrecyclingsystem nach Güglingen geliefert

Güglingen (ABZ). – Die Firma Amos ist ein Unternehmen mit 80-jähriger Tradition mit Firmensitz in Brackenheim nahe Heilbronn. Mit 160 Mitarbeitern ist die Firma Amos in den Bereichen Hochbau, Tiefbau- und Straßenbau sowie Projektentwicklung und Schlüsselfertigbau tätig. Des Weiteren betreibt das Unternehmen ein eigenes Transportbetonwerk und liefert Beton in allen Güteklassen....