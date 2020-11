Der Bedarf für maschinelle Arbeitsleistung am Bau ist dynamisch. Moderne Finanzierungsformen passen sich an diesen Umstand an.

Düsseldorf (rb). – Die Bauindustrie ist bislang relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen. Die vorherrschende Unsicherheit hat jedoch auch hier zu einem veränderten Investitionsverhalten geführt. Bei großen Anschaffungen steigt die Zurückhaltung und immer weniger Unternehmen legen Wert darauf, ihre eingesetzten Maschinen auch unbedingt besitzen zu müssen. Welche Alternativen es bei der Finanzierung von Baumaschinen heute gibt, darüber hat die ABZ mit Peter Lingner und Britta Preuß von DLL gesprochen.



Mittlerweile werden rund 96 Prozent der Investitionen in Baumaschinen in der Branche in Deutschland finanziert. Möglich machen das vor allem Leasing- und Finanzierungsgesellschaften wie DLL. DLL ist ein global agierendes Finanzunternehmen für Maschinen und Technologien mit Hauptsitz im niederländischen Eindhoven.



Das Unternehmen arbeitet direkt mit Geräteherstellern, Händlern und Distributoren sowie den Endkunden zusammen, um Unternehmen in verschiedenen Branchen einen leichteren Zugang zu Maschinen, Technologie und Software durch vielfältige und individuell abgestimmte Finanzierungslösungen zu ermöglichen.



Das verwaltete Portfolio beträgt mehr als 35 Milliarden Euro, erklärt Peter Lingner, der als Head of Regional Sales West für die Geschäftseinheit Bau, Transport und Industrie in der DACH- undBeNeLux-Region zuständig ist. Der deutschsprachige Raum mache etwa 10 Prozent davon aus. Um den jeweiligen Anforderungen der unterschiedlichen Kunden gerecht zu werden, setzt DLL auf eine Vielzahl verschiedener Finanzierungslösungen.



Einfach und papierlos

Mit seinen Finanzierungslösungen positioniert sich DLL in der Regel dort, wo sich der Kunde befindet. Im Bereich Baumaschinen sind das vor allem die Hersteller und Händler, bei denen DLL als langjähriger Partner auftritt. Lingner: "Wir integrieren uns am Point of Sale, also dort, wo der Verkauf stattfindet, in die Verkaufsprozesse unserer Partner. Wir bieten so Lösungen und Systeme an, mit denen die Finanzierung und Versicherung direkt abgeschlossen werden kann."



Unterstützt wird Peter Lingner dabei von Senior-Account-Managerin Britta Preuß und einem Team von sechs weiteren Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Gemeinsam verstehen sie sich als "Problemlöser" für den Verkäufer. Britta Preuß: "Er benutzt unser Produkt am 'Point of Sale' und bietet seinen Kunden eine Lösung aus einer Hand an."