Heidelberg (ABZ). – Der Geschäftsbetrieb der BMD Baumaschinendienst GmbH & Co. KG in Heidelberg wird durch die 3S Baumaschinen GmbH seit dem 1. Mai 2024 fortgeführt, wie beide Unternehmen mitteilen.

Mit dem Einstieg des Investors Dieter Fella sei mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Lars Holzhey und Jochen Schwab die 3S Baumaschinen GmbH im Mai 2024 neu gegründet worden. Mit der Betriebsübernahme wurde auch die Belegschaft übernommen, sodass Ansprechpartner, Kontakte und das Portfolio des seit über 56 Jahren am Markt tätigen Traditionsunternehmens am Standort Heidelberg erhalten bleiben. "Wir freuen uns sehr auf diesen Neustart und auf eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam mit unseren Kunden", so Lars Holzhey.

Neben der 3S Baumaschinen wird die Schwab GmbH aus Dettenheim am Standort Heidelberg ein Büro und Lager einrichten und so vor Ort auch die Kompetenzfelder Baukrane und Baugeräte abdecken. "Die langjährige Expertise im Bereich Recycling und Baumaschinen im Raum Heidelberg und überregional bleiben dadurch erhalten", ergänzt Jochen Schwab.

Die Angebotspalette der 3S Baumaschinen stamme aus den Produktionen führender Markenhersteller und werde auf die Kernkompetenzen Recycling-Anlagen und Baumaschinen konzentriert. Unter der etablierten Marke BMD Recycler entwickle und vertreibe das Unternehmen seit vielen Jahren kompakte Brech- und Siebanlagen, die für den einfachen und schnellen Transport optimiert würden.

Die Palette des Angebotes reiche von den bewährten containermobilen Anlagen wie der Siebanlage CS4 und der Backen-Brecheranlage RA700 bis hin zu der 24 Tonnen schweren raupenmobilen Brechanlage RA900T.

Neu im Produktportfolio sei die weltweit erste containermobile Kegelbrechanlage KK31, mit der Splitte auch in kleineren Mengen kostengünstig produziert werden können und die sich perfekt in das Programm integriere, so die Unternehmen.

Das bisherige Produktsortiment werde zukünftig mit der AT-Kran- und RT/Geländekran- Palette der Firma Sany in der Größenklasse 45 bis 250 Tonnen erweitert. Der erste 70-Tonnen-Mobilkran werde ab Ende Mai 2025 bei 3S Baumaschinen zur Ansicht und zum Praxistest verfügbar sein.

Um die Rundumbetreuung der Kunden weiter zu gewährleisten und auch, um die neuen Aufgabenfelder weiter auszubauen zu können, werde die 3S Baumaschinen GmbH den Mitarbeiterstamm ausbauen. Damit wolle 3S Baumaschinen durch eigenes, geschultes und leistungsfähiges Montage- und Vertriebspersonal optimalen Kundenservice gewährleisten.