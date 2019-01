Waldachtal (ABZ). – Wenn die Bau vom 14. bis 19. Januar 2019 das Jahr für die Branche einläutet, ist die Unternehmensgruppe fischer mittendrin. Der Befestigungsspezialist präsentiert an seinem 220 m2 großen Messestand in Halle A1, Stand 329, Produktpremieren und -weiterentwicklungen vor dem internationalen Fachpublikum. Teststationen und Show-Acts machen den Messeauftritt laut Unternehmen zum kurzweiligen und informativen Erlebnis. Bereits auf dem Außengelände der Münchner Messe fährt der Aussteller ein großes Programm auf. Denn vor dem Eingang West steht der fischer TourTruck mit Ausstellungs- und Schulungsbereich auf zwei Geschossen mit insgesamt 90 m2. Im Fokus des Messeauftritts steht u. a. die Erweiterung der fischer Betonschrauben-Familie zur Aufnahme hoher Lasten in Beton. Unterschiedliche Ausführungen sind, je nach Durchmesser, jeweils für viele verschiedene Einschraubtiefen zugelassen. Somit lässt sich die erforderliche Verankerungstiefe der vorhandenen Belastung anpassen. Die neue Ultracut FBS II aus nicht rostendem Stahl (A4) mit speziell gehärteter roter Spitze sorgt zusätzlich für eine schnellere und sicherere Montage. Ein weiterer Zuwachs ist die 6-mm-Durchmesser-Version mit verringerter Bohrlochtiefe und Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen.

Zudem präsentiert fischer seinen neuen Dübel Duoblade. Mit seiner selbstbohrenden scharfen Metallspitze und weiteren technischen Raffinessen eignet sich der Newcomer laut Hersteller für die einfache und schnelle Montage sowie festen Halt in Gipskarton-, Gipsfaser- und leichten Zementbauplatten. Der fischer Duoblade gesellt sich zum Duo-Line Sortiment mit den intelligenten Mehr-Komponenten-Dübeln, mit dem Mehr an Leistung und Funktionalität.

Vorgestellt wird auch die neue App „fischer Professional“. Mit dem digitalen Helfer können Handwerker jederzeit von unterwegs die richtige Befestigungslösung für den jeweiligen Anwendungsfall finden und direkt beim Fachhändler bestellen sowie viele andere nützliche Informationen herbeitippen. Ein weiteres praktisches Tool zeigt der Aussteller mit der fischer Bemessungssoftware Fixperience. Das Programm unterstützt Handwerker und Planer beim Konstruieren und Bemessen von Befestigungen.

Besucher des fischer Messestands können zusätzlich die Neuheiten im Bereich chemischer Befestigungssysteme erkunden, wie den FIS RC und den FIS EM Plus speziell für den nachträglichen Bewehrungsanschluss. Zudem bringt fischer Interessenten auf den neuesten Stand zum Abstandsmontagesystem Thermax, zu den Langschaftdübeln SXRL und SXR, zum Bolzenanker FAZ II, zum breiten Schraubenprogramm und zum Bohrer-Sortiment. Vertreten sind außerdem die fischer Fassadensysteme ACT – Komplettlösungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden, bestehend aus innovativen Hinterschnitt-Ankern, Unterkonstruktionen, Bohrtechnik und vielem mehr. Mit vor Ort ist auch der Unternehmensbereich fischer Consulting, der Unternehmen, wie beispielsweise Handwerksfirmen, bei der Prozessoptimierung begleitet.

Zu jeder vollen Stunde finden am fischer Messestand zusätzlich Show-Acts statt. Dabei wechseln sich Handwerker-Wettbe-werbe zur fischer Betonschraube Ultracut FBS II in A4 mit attraktiven Preisen mit Präsentationen zur neuen App „fischer Professional“ ab. An einem Tag ist zudem der fischer Markenbotschafter und dreifache Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten Michael Jung zu Gast und beantwortet Fragen zu seiner Verbindung zu fischer, an einem weiteren Tag können Besucher in Matches gegen die FIFA eSportler des VfB Stuttgarts antreten und attraktive Preise abräumen. Die Moderatorin Anna Noé, u. a. bekannt von sky Sports News, führt durch das Unterhaltungsprogramm.

Auf dem Außengelände der Münchner Messe steht der fischer TourTruck, der seit Juli 2016 durch Deutschland und Europa tourt. Indem seine Seitenwände und sein Dach ausgefahren werden, eröffnet sich der Ausstellungs- und Schulungsbereich auf zwei Geschossen mit insgesamt 90 m2. Besucher können den Truck besichtigen und sich mit fischer Experten austau- schen, sowie selbst Hand anlegen und Produkte unter professi- oneller Anleitung setzen.