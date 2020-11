Bei solchen sicherheitsrelevanten Anwendungen dürfen die Ausführenden nur Dübel verwenden, deren Eignung durch eine ETA (Europäisch Technische Bewertung), eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) oder durch eine Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) nachgewiesen ist. Alternativ kann die Brauchbarkeit durch eine Zustimmung im Einzelfall (Z.i.E) geregelt werden. Entsprechend müssen Ausführende zugelassene Systeme verwenden, wenn sie Fassadenunterkonstruktionen, Geländer und andere sicherheitsrelevante Anwendungen montieren. Daran orientierten sich auch die Projektverantwortlichen in Hannover: Dort habe sich die Nutzung des Injektionsmörtels "FIS EM Plus" im Verbund mit dem fischer-Gewindestift GS 10x60 in Edelstahl (A4) empfohlen, um die neuen Kupferplatten sicher an der Kuppel zu befestigen.

Der fischer-Injektionsmörtel "FIS EM Plus" im Verbund mit dem fischer-Gewindestift GS 10x60 in Edelstahl (A4) empfahl sich beim Anzeiger-Hochhaus in Hannover, um die neuen Kupferplatten an der Kuppel zu befestigen.

Mögliche Verankerungsgründe für die entsprechenden Dübel und Anker sind in den jeweiligen Zulassungen und Bewertungen festgeschrieben. Oftmals liegt diesen Baustoffen eine spezielle Norm zugrunde: Gerade bei Gestein bildet häufig eine eigene Zulassung die Ausgangsbasis. In der Praxis sehen sich Bauausführende jedoch immer wieder mit einem Problem konfrontiert: Sie finden Baustoffe vor, die in den Zulassungen der Dübel nicht geregelt sind. Dazu gehören etwa Leichtbeton, haufwerksporiger Leichtbeton oder Naturstein. Ein schwieriger Fall seien auch Wände aus Lehm. Diese erfordern es prinzipiell, möglichst tief zu verankern und die Bohrung gegebenenfalls konisch aufzuweiten. Ebenso schwierig gestalte sich für so manchen Ausführenden die Arbeit mit Bruchstein- oder Verblendmauerwerk, mit dreischichtigen Außenwandplatten oder mit Hohlkammerdecken. Solche und ähnliche Herausforderungen lassen sich fischer zufolge gut mit den firmeneigenen Injektionssystemen meistern. Für solche ungeregelten und konstruktiv schwierigen Untergründe setzt fischer unter anderem auf chemische Befestigungssysteme. Diese zum Untergrund passenden Injektionsmörtel und -patronen im Verbund mit den entsprechenden Stahlkomponenten gewährleisteten auch bei schwierigen Anschlüssen die größtmögliche Flexibilität, verspricht der Hersteller.

Finden Bauausführende unbekannte Verankerungsgründe und ältere Bauwerke vor, müssen sie den vorgefundenen Baustoff genauer untersuchen: Hier können Probebohrungen und Planunterlagen des Bauherren oder der Baubehörden Aufschluss über das verwendete Material geben. Zudem können die Mitarbeiter vor Ort Proben entnehmen und diese im Labor untersuchen. Sie sollten die entsprechenden Proben abdrücken, um die Druckfestigkeit zu bestimmen. Anhand der Betonfestigkeitsklasse können sie dann die Belastungswerte für den Beton ermitteln.

Um sicherheitsrelevante Anwendungen, wie beispielsweise bei der Kuppelsanierung in Hannover, korrekt ausführen zu können, sind genaue Leistungsangaben und -bemessungen Pflicht. Dazu gehören unter anderem die maximal in den Verankerungsgrund einleitbaren Lasten. Sie formen die Grundlage für die Bemessung und Auslegung der Dübel. Hierzu können Projektverantwortliche Prüfungen auf der Baustelle durchführen lassen, wenn dies in den Regelwerken, wie etwa der ETAG 020 oder der ETAG 029, definiert ist.