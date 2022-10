Mit dem FIS V Plus und dem großen Spektrum an zugelassenen System-Komponenten können Planer und Handwerker mit einem einzigen Produkt nahezu alle gängigen Befestigungsvorhaben im Bauwesen bemessen und durchführen. Foto: fischer

Auch jegliche Holzkonstruktionen lassen sich mit dem FIS V Plus in allen gängigen Voll- und Lochbaustein sowie Beton dauerhaft sicher und fest verankern. Die Einsatzmöglichkeiten des Universalmörtels umfassen Befestigungen in Beton und allen gängigen Mauerwerksarten. Zudem eignet sich der FIS V Plus für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, wassergefüllte Bohrlöcher sowie seismische Anwendungen der Leistungskategorien C1 und C2.

Auch im Brandfall (Feuerwiderstandsklasse R120) ist der Injektionsmörtel die sichere Wahl. Die Verarbeitung ist denkbar einfach und schnell: Der FIS V Plus wird in das gereinigte Bohrloch injiziert und darin die Systemkomponente zum Befestigen des Anbauteils eingebracht – beispielsweise die Ankerstangen FIS A oder RG M in Vollbaustoffen in vielen verschiedenen Durchmesserversionen (M6 bis M30 in Beton und M6 bis M16 in Mauerwerk). Variable Verankerungstiefen ermöglichen dabei die optimale Anpassung an die Anwendung und Lastanforderung.

Hinzu kommen Innengewindeanker für die Verwendung in Beton (RG M I) und Mauerwerk (FIS E) sowie viele weitere Systemkomponenten. fischer Auspressgeräte sichern die schnelle und kraftschonende Verarbeitung des zweikomponentigen Injektionsmörtels auf Vinylesterharz-Basis. Beim Betätigen des Auspressgeräts werden die zwei getrennt gelagerten Komponenten Harz und Härter im Statikmischer vermischt und aktiviert. Angebrochene Kartuschen lassen sich weiterverwenden.

In Lochbaustoffen wird zusätzlich die Ankerhülse FIS H K eingebracht. Diese sorgt beim Einbringen der Ankerstange dafür, dass sich der Mörtel genau dort verteilt, wo er benötigt wird. Dies gewährleistet einen geringen Materialverbrauch bei optimalem Formschluss in den Kammern der Mauerwerkssteine. Die große Auswahl an passenden Systemkomponenten wie Ankerstangen, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich erweitert das Anwendungsspektrum zusätzlich.