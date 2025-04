Riedlingen/ Königshofen (ABZ). – Im Januar und Februar lud die Linzmeier Bauelemente GmbH am Hauptsitz im oberschwäbischen Riedlingen und im Thüringer Werk in Königshofen zu den diesjährigen Linzmeier Impuls Fachseminaren ein.

Sven Schreiber (Vertriebsleiter Linitherm Süd) stellte das Linzmeier-Produktportfolio vor. Foto: LINZMEIER Bauelemente

Alle sieben Termine – vier in Riedlingen und drei in Königshofen – waren laut Unternehmen vollständig ausgebucht.

Die Anwendungstechnik und der Vertrieb referierten über Themen wie das "Flachdach im Wandel", "effizientes Bauen mit PU-Hartschaumplatten" oder "Energieeffizienz im modernen Eigenheim". Darüber hinaus wurde auf Fragen zu den neuartigen Linzmeier-Produkten eingegangen und Detaillösungen für die energetische Sanierung und den Neubau präsentiert.

Die zweitägigen Seminare beinhalteten eine Mischung aus Theorie und Praxis, die an einer Vielzahl von Modellen in den jeweiligen Ausstellungen veranschaulicht wurde. Ein Höhepunkt jedes Seminars war laut eigener Aussage der Live-Einblick in die PU-Produktion der Linzmeier Bauelemente GmbH mit den Verantwortlichen aus der Produktion und der Qualitätssicherung.

In jedem Seminar präsentierte die Firma Mogat aus Mainz als Gastreferent ihre Dachsysteme und Bauwerksabdichtungen. Während der sieben Fachseminare begegneten sich mehr als 250 Fachverlegerinnen und Fachverleger, Architektinnen und Architekten sowie Energieberaterinnen und Energieberater.

Die nächsten Fachseminare in den beiden Linzmeier Werken finden im Januar und Februar 2026 statt.