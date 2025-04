Rosenfeld (ABZ). – Das Unternehmen Flexco Europe zeigt auf seinem bauma-Stand B2.2227 wie sich an Förderbändern Probleme wie Rücktrag, Verschüttungen oder Bandschieflauf beheben lassen und wie Stillstände am Band zukünftig durch präventive Wartungen reduziert oder gar in Gänze vermieden werden können.

Die Online-Plattform Elevate kann mit den Flexco-Geräten wertvolle Daten über die Arbeit von Förderbändern erhalten. Abb.: Flexco Europe

Dies gab das Unternehmen jetzt kurz vor der Messeeröffnung bekannt.

Wichtig hierbei seien Daten, denn mit der Online-Plattform Elevate habe der Anbieter eine intelligente Industrie-4.0-Lösung entwickelt, mit der Betreiber ihre Bandanlagen kontinuierlich überwachen könnten.

Sollten nämlich in Berg- oder in Zementwerken unerwartet Förderbänder ausfallen, könnte das für die Verantwortlichen teuer werden, weil der Betrieb erstmal stillstehe. Flexco Europe liefert daher mit Elevate die passende Antwort, eben genau solche Stillstandzeiten über ein ganzheitliches Überwachungssystem reduzieren zu lassen oder gar zu vermeiden. Über die dann an Förderbandabstreifern angebrachten Elevate-Geräte würden dann Daten gewonnen, die in Echtzeit, per App oder über ein Dashboard, ortsunabhängig abgerufen werden könnten. Dabei sind sowohl die Installation und Inbetriebnahme, als auch das Überwachen schnell und einfach in der Handhabung.

Durch die gewonnenen Daten sind Betreiber dann in der Lage, rechtzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen abzuleiten. Etwa im Falle eines auftretenden Störsignals mit einer präventiven Bandbegehung vor Ort, sodass Betreiber in der Lage sind, Probleme frühzeitig zu beheben und nicht erst reagieren, wenn es bereits zu einem schwerwiegenden Ausfall gekommen ist. Zudem lässt sich das Elevate-System für die Optimierung von Wartungsarbeiten nutzen. Damit lassen sich diese gezielter planen und effizienter durchführen.

Neben dem Messehighlight Flexco Elevate, gibt es einen Einblick in die große Flexco-Produktfamilie, die auch in diesem Jahr wieder Zuwachs erhalten hat. Neben zwei neuen Förderband-Wartungswerkzeugen, dem neuen elektrischen Bandhobel sowie einem Kombigerät aus Bandschneider und -hobel, wird es ein neues Verbindungssystem zu bestaunen geben, das Förderbandreparaturen so einfach und sicher gestaltet wie nie zu vor.

Während konventionelle Bandschneider und Bandhobel über eine manuelle Bedienung wenig nutzerfreundlich sind, laut Aussage von Flexco, bieten die Neuheiten ein schnelles, einfaches und vor allem sicheres Handling.Beide Neuprodukte profitieren von der akkubetriebenen Anwendung und ermöglichen dadurch zudem eine deutlich schnellere Bearbeitung.

Als Experte für mechanische Verbindungen bei Förderbändern präsentiert Flexco auf der bauma in München auch eine innovative Lösung für Stahlseilfördergurte. Diese werden häufig bei Förderbandanlagen eingesetzt, bei denen lange Strecken oder große Steigungen zu überwinden sind und daher eine hohe Sicherheit gewährleistet werden muss.

Mit dem Verbindungskonzept für Stahlseilfördergurte biete Flexco nun eine Lösung an, die Verbindungen im Vergleich zu bestehenden mechanischen Verbindungssystemen am Markt in nur der Hälfte der Zeit schaffen lässt.

Flexco Europe ist auf der bauma an Stand B2.227 mit seinen Produkten zu finden.