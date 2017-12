Auch per Tablet lässt sich die App problemos navigieren.

Osnabrück (ABZ). – Der Online-Shop der Osnabrücker Bohnenkamp AG ist nun immer und überall verfügbar. Dafür sorgt die neue Shop-App für Smartphones und Tablet. Vorbei sind die Zeiten in denen Händler beim Kunden vor Ort beraten und die Bestellungen dann später in der Firma aufgegeben haben. Von nun an können Bestellungen auch direkt beim Kunden vor Ort getätigt werden. Das geht nicht nur deutlich schneller, Händler können dem Kunden auch direkt einen verbindlichen Preis nennen. Durch den direkten Zugriff auf alle Preise, Daten und Mengen bietet das Unternehmen ein starkes Service-Tool.

Um die Handhabung der App so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, wurden die Funktionen speziell auf den Landmaschinen- und Reifenhandel angepasst. Das beginnt mit der Anmeldung in der App per Fingerabdruck. Einmal eingerichtet, kann sich der Nutzer statt mit Eingabe von Benutzername und Passwort, schnell und zeitsparend mit dem Fingerabdruck anmelden. Per Direktkauf können ausgewählte Produkte mit nur einem Klick ohne Umwege bestellt werden.

Der Nutzer kann alle Funktionen auch verwenden, wenn er zwischenzeitlich einmal keine Internetverbindung hat. Die neue Offline-Funktion der App ermöglicht die Beratung und Bestellung auch ohne Internetverbindung, speichert seine Eingaben und sendet sie, sobald wieder eine Verbindung hergestellt ist, an Bohnenkamp. Damit spricht Bohnenkamp direkt seine Kunden in ländlichen Regionen an.

Ein weiteres Highlight ist die Funktion der Reparaturfallbearbeitung. Etwaige Beanstandungen können direkt beim Kunden vor Ort aufgenommen und mit Foto zur Bearbeitung an Bohnenkamp weitergeleitet werden.

Neben diesen speziellen App-Funktionen, bietet die App auch nahezu alle Inhalte des Online-Shops. Dazu gehören unter anderem die im Online-Shop hinterlegten Individualisierungseinstellungen „Mein Shop“, welche vollständig von der App übernommen werden. So kann jeder Kunde sein eigenes Logo in den Firmenfarben darstellen. Auch der Zugriff auf alle Ländershops und die Suche über Matchcode, Größe oder Artikelnummer sind möglich. Suchergebnisse können dann mit einem Klick bestellt, in den Warenkorb gelegt oder vorgemerkt werden. Aufgrund der Möglichkeit einen Ansprechpartner im Innendienst direkt zu kontaktieren, ist eine schnelle Bestellung auch auf diesem Weg jederzeit gewährleistet.

Die neue Bohnenkamp-App ist für IOS- und Android-Geräte in den entsprechenden Shops kostenlos verfügbar.