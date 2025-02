Ludwigshafen (ABZ). – Das System PERI UP Cladding ist das "jüngste Kind" der PERI-UP-Familie. Bei der BASF in Ludwigshafen ergänzte eine Cladding-Schutzwand vor Kurzem die PERI-UP-Gerüstlösung beim Bau eines neuen Tanklagers.

Zwei 60 m lange, isolierte Edelstahltanks lagern in Sarkophagen aus Stahlbeton. Eine PERI-UP-Gerüstlösung unterstützte den Herstellungsprozess. Foto: Peri Deutschland

Sicherheit hat bei BASF oberste Priorität – so auch bei einem neuen Tanklager am Standort Ludwigshafen. Dazu trägt eine moderne Gerüstplanung und -koordination bei. Die Zusammenarbeit von BASF, promaintain und Peri-Ingenieuren sowie dem ausführenden SEG-Gerüstbauteam führ-te auch in diesem Fall wieder zu einer strukturierten und ressourcenschonenden Projektabwicklung. Besonderer Wert wird bei BASF im Rahmen der Aufreinigung und Lagerung jedes Produkts auf die Sicherheitstechnik gelegt, erläutern die Verantwortlichen. Dazu gehörte in diesem Fall eine ständig gekühlte Lagerung in Sarkophagen, also erdgedeckten Behältern. Diese dienen auch dem Schutz vor mechanischen Einflüssen.

Das neue, erst kürzlich erbaute Tanklager weist eine Tankkapazität von 1800 t auf, angepasst an ständig erhöhte Bedarfe. Das Herz der Anlage sind zwei knapp 60 m lange Edelstahltanks mit jeweils 5 m Durchmesser. Schon der Schwertransport der beiden riesigen Behälter vom Hersteller in Kleve zum 420 km entfernten BASF-Gelände in Ludwigshafen im August 2023 erforderte eine genaue Planung und Durchführung. Anschließend wurde vor Ort mit genau derselben Präzision weitergearbeitet.



Für einen vorbeugenden Explosionsschutz während der Abdichtungsarbeiten am Sarkophag-Dach wurde nach der Demontage des temporären Wetterschutzdaches das nördliche Gerüstauflager umgebaut. Foto: Peri Deutschland

Um die aufwendigen Isolierarbeiten in der geforderten, hohen Qualität durchführen zu können, wurde ein Arbeits- und Schutzgerüst auf Basis des PERI-UP-Gerüstbaukastens geplant und errichtet. Dieses schmiegte sich innerhalb des Stahlbetonsarkophags eng an die Tankgeometrie an und ließ dennoch genügend Arbeitsraum für die auszuführenden Isolierarbeiten. Gegen Witterungseinflüsse von oben schützte ein 65 m langes und 22 m breites Wetterschutzdach, ebenfalls aus dem PERI-UP-Segment. Die temporäre Dachkonstruktion wurde verfahrbar ausgebildet, sodass sich einzelne Dachsegmente bei Bedarf öffnen ließen. Das ermöglichte nicht nur das Einbringen von Bauteilen bis hin zu den Fertigteil-Deckenelementen in und auf das Bauwerk. Die Verfahrbarkeit beschleunigte letztlich auch die Schutzdachmontage und -demontage und reduzierte somit die Kranstandzeiten.



Der Ein- und Ausbau der Paneele geht flexibel vonstatten. Foto: Peri Deutschland

Abschließender, aber nicht weniger wichtiger Bestandteil der von promaintain geplanten und koordinierten PERI-UP-Gerüstlösung war die zuverlässige Abschottung zum nach Norden hin angrenzenden Ex-Bereich. Für einen vorbeugenden Explosionsschutz wurde nach Demontage des temporären Wetterschutzdaches das nördliche Gerüstauflager umgebaut und diente zusammen mit dem neuen PERI UP Cladding, einer Einhausungslösung aus dem PERI-UP-Gerüstbaukasten, als 65 m lange und 5 m hohe Schutzwand. Diese soll einen möglichen Funkenflug während der Abdichtungsarbeiten am Sarkophag-Dach verhindern.

Vorteil des Cladding-Systems: Die blickdichten, aber dennoch lichtdurchlässigen Paneele sowie die weiteren lösungsbezogenen Systembauteile sind leicht und lassen sich aus gesicherter Position einfach und effizient montieren, versichert Peri.