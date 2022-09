Sötern (ABZ). – Wickelfalzrohre aus Stahlblech in unterschiedlichen Spaltbanddicken und Spaltbandbreiten werden bereits seit den 1960er Jahren in den 5400 m² großen Produktionshallen der Firma MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH für die europäische Bauindustrie in Durchmessern bis zu 2 m hergestellt. In 70 verschiedenen Standarddurchmessern von 40 mm bis 2000 mm werden diese Wickelfalzrohre in jeder transportablen Länge gefertigt, so der Hersteller.