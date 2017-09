Volvo CE stellt neue E-Serie Bagger vor

Im Rahmen eines internationalen Presse-Events am Produktionsstandort Konz präsentierte Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kürzlich drei neue Bagger der E-Serie. Auf der Veranstaltung äußerten sich EMEA-Präsident Carl Slotte und Deutschland-Geschäftsführer Matthias Keller zudem über aktuelle und künftige Herausforderungen.



Konz (rb). – Seit knapp einem Jahr leitet Carl Slotte als Präsident von Volvo CE die Geschäfte im Vertriebsgebiet Europa, Mittlerer Osten und Asien (EMEA). In seiner relativ neuen Funktion könne er auf 22 Jahre Erfahrungen in der Baumaschinenbranche zurückgreifen, wie er in seiner Begrüßungsrede erklärte. Dabei hob er auch die aktuell besonders hohe Bedeutung des europäischen Marktes für Volvo CE hervor. Europa mache derzeit etwa 25 % des weltweiten Baggerverkaufs aus. Zudem habe das Unternehmen seine Marktanteile bei Mobil- und Raupenbaggern in diesen Märkten zuletzt stark steigern können – um 10 % bei den schweren Mobilbaggern sowie um 6 % bei den schweren Raupenbaggern.



Neue Herausforderungen

Die gestiegene Nachfrage in Europa und speziell auch in Deutschland stellt auch die Produktion am Standort Konz vor neue Herausforderungen, ergänzte Matthias Keller, Geschäftsführer von Volvo CE Germany. In Konz, einem von insgesamt acht Baggerwerken des schwedischen Baumaschinenherstellers, wurden 2016 rd. 4000 Maschinen produziert. Dieses Jahr sollen es noch einmal deutlich mehr werden. Aktuell verlassen sieben bis acht Bagger am Tag das Fließband. Zu Beginn seien es einmal zwei Maschinen am Tag gewesen. Entsprechend viel sei zuletzt in die Erweiterung der Produktion vor Ort investiert worden, so Keller.



Doch nicht nur die Nachfrage entwickle sich rasant, so Slotte, auch die Anforderungen an Baumaschinen verändern sich derzeit stark. Mit dem zunehmenden Wachstum der Städte verlagere sich der Bau mehr und mehr in den urbanen Raum. Derweil sehe sich die Industrie immer kürzeren technologischen Entwicklungszyklen gegenüber. Aktuell versprechen v. a. drei zeitgleich stattfindende Trends die Branche maßgeblich zu verändern: Automatisierung, Vernetzung und Elektromobilität. All diese Entwicklungen seien für Volvo CE Schlüsseltechnologien bei der Umsetzung dessen, was sich das Unternehmen als Kernwerte gesetzt hat: Mit nachhaltigen Produkten den Herausforderungen des demografischen und klimatischen Wandels zu begegnen – "Building the Future", wie es bei Volvo heißt. Der Hersteller fasst das in der sog. "Triple Zero"-Vision (dt.: dreifach Null) zusammen, die der Entwicklung neuer Maschinen zugrunde liegt: null ungeplante Stops, null Unfälle und null Emissionen.



Speziell im Bereich der Elektromobilität könne Volvo CE auf den Innovationsvorsprung der Konzerngruppe mit elektrisch betriebenen Bussen zurückgreifen. Erst kürzlich präsentierte der Hersteller den Prototypen eines vollelektrischen Kompaktbaggers. Bevor derartige Technologien jedoch zur Marktreife gelangen, gelte es, bestehende Produktreihen für die Zukunft fit zu machen. Entsprechend präsentierte Volvo CE in Konz nun drei konventionelle Bagger-Modelle, die sich jedoch durch neue Features und Leistungsoptimierungen für künftige Herausforderungen empfehlen.