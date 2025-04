In München wird der TTS 100 zu sehen sein. Foto: Fliegl

Auch Fliegl wird wieder in München als Aussteller dabei sein (Stand FN 720/9), schließlich hat der Fahrzeugbauer aus Triptis diverse Anhänger und Auflieger im Portfolio, die sich für die Bau- und Baustoffbranche eignen. Gleich neun Fahrzeuge stellt das Unternehmen aus, vom kompakten Tandem-Tiefbettanhänger über Sattelkipper bis zum Satteltieflader.

Flexibel, mit hoher Nutzlast, an die jeweiligen Transportbedürfnisse anpassbar – das sind die wendigen Zweiachs-Plattform-Anhänger mit Drehschemel. Der ZPS 200 Kombi Jumbo-Z-70 eignet sich mit einer Nutzlast von 14.000 kg für den Transport schwerer Entsorgungscontainer oder Baumaschinen. Mit dem Tandem-Tiefladeanhänger TPS 210 Jumbo-Z hat Fliegl nach eigenen Angaben einen flexiblen Allrounder im Portfolio, mit dem sich von Baumaschinen über Paletten bis zum Container praktisch alles transportieren lässt.

Dank der im Boden eingelassenen Verriegelungen passt ein 20-Fuß-Container auf den TPS 210; die Verriegelungen sind versenkbar und sorgen bei Nichtgebrauch für eine ebene Ladefläche. Für besonders breite Ladungen lässt sich die Ladefläche durch seitliche Auszüge auf 3000 mm verbreitern.

Eine Nummer kleiner aber genauso praktisch sind die Tandem-Tiefbettanhänger der TTS-Serie. In München wird der TTS 100 zu sehen sein. Die 2050 mm breite Ladefläche ist für diese Fahrzeuggattung einzigartig, und dank einer Pritschenlänge von 5500 mm finden größere Baumaschinen oder mehr Material Platz. Bei einem Leergewicht von nur 2500 kg bietet der TTS 100 eine Nutzlast von 8000 kg.

Beliebt im Garten- und Landschaftsbau und bei Kommunalunternehmen sind die Tandem-Dreiseitenkippanhänger von Fliegl. Mit einer Nutzlast von 8560 kg und einer Pritschenlänge von 5000 mm eignet sich der kompakte TSK 118 Anhänger auch für den Transport größerer Baumaschinen. Mit einer Breite von 2420 mm bietet die Pritsche sogar Platz für 10 Europaletten. Auf dem TPS 118, einem Plattformanhänger mit Heckanschrägung, finden Radlader, Bagger oder ein paar Paletten Ziegelsteine Platz – mit einer Nutzlast von 8830 kg und einer Pritschenlänge von 6200 mm eignet sich der Anhänger sowohl für den Transport größerer Baumaschinen als auch für Palettenware.

Fliegl ist bekannt für seine robusten Kippsattelauflieger, zwei Modelle werden in München ausgestellt: Der Dreiachs-Kippsattelauflieger DHKA 350 mit leichter 25- Kubikmeter-Alumulde sowie der Zweiachs-Kippsattelauflieger ZHKS 350 mit 27- Kubikmeter-Stahlmulde. Beide bieten ein niedriges Leergewicht, hohe Nutzlast und clevere Details, die den Transportalltag sicherer und effizienter machen.

Ob Baumaschinen, Betonfertigteile, Kranballast oder andere Maschinenteile, schweres Gerät gelangt meist auf Tiefladern zur Baustelle. Fliegl zeigt auf der bauma den Dreiachs-Tiefladeanhänger DTS 300 mit einer technischen Nutzlast von 30.000 kg. Für Ladung mit Überbreite lassen sich seitlich am Rahmen Stahl- Verbreiterungen ausziehen, auf die Bohlen gelegt werden können – so ergibt sich eine bis zu 3 m breite Ladefläche. Für langes Material hat Fliegl Satteltieflader im Programm, die sich dank Teleskopierung in der Länge an das Ladegut anpassen lassen. So lässt sich die Pritsche des Dreiachs-Plateausattelaufliegers SDS-H 480 Tele Mega-Z in der Mitte um 7500 mm auf dann gesamt 21.000 mm verlängern, die technische Nutzlast beträgt 37 800 kg.

Wie bei Fliegl üblich lassen sich alle Fahrzeuge individuell an die jeweiligen Transportbedürfnisse anpassen; es gibt fast nichts, das Fliegls Ingenieure nicht umsetzen können – ein Gespräch am Stand lohnt sich in jedem Fall.