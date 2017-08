29.08.2017 - 08:43 Flottenerweiterung bei CraneWorks Terex-Vertriebspartner in USA übernimmt neuen Fünfachser

Zweibrücken (ABZ). – Terex Cranes Vertriebspartner CraneWorks hat mit einem AC 220-5 einen der ersten Demag Fünfachs-All-Terrain-Krane in den USA in Empfang genommen. "Mit diesem Kauf verfügt CraneWorks über 370 Maschinen in Nordamerika, darunter 46 Terex und Demag Krane", berichtet Keith Ayers, CEO von CraneWorks, Inc. "Gemeinsam mit dem kürzlich erworbenen AC 100/4L...