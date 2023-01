Der Tyrolit-Stand auf der bauma 2022. Foto: Tyrolit

Neben den innovativen Produktlösungen für das Kerngeschäft Betonbohren und -sägen gab der Systemanbieter einen ersten Vorgeschmack auf das komplett überarbeitete Bodenschleif-Sortiment und bot Einblicke in die Entwicklungen der hauseigenen MoveSmart Technologie.

Die bauma-Neuheiten des Premiumherstellers zum Betonbohren und -sägen umfassten eine Reihe von geänderten Spezifikationen diverser Bohrkronen, Wandsäge- und Fugenschnittblätter. Highlights wie der neu entwickelte Hochfrequenz-Kernbohrmotor DME38/40, die Wandsäge WSE1621 und die ATEX-zertifizierte Seilsäge SB konnten ebenfalls aus der Nähe begutachtet und erlebt werden. Gemeinsam mit Lissmac wurde außerdem der PC4504CE Bump Grinder auf dem Außengelände ausgestellt.

Für kleinere Arbeiten geeignet

Mit dabei waren auch Produktneuheiten für kleine Bohr-, Schneid- und Schleifarbeiten: Neben zwei neuen Winkelschleifern wurde der neue Bohrhammer DHE32 sowie der Handschleifer HGE125 und der Mauerschlitzfräser HCE150 ausgestellt. Passend dazu präsentierten sich eine Reihe von neuen Sägeblättern für Benzin- und Elektroschleifer sowie zum Fliesensägen.

Gleich mehrere Neuheiten gab es für den Fokusbereich Bodenschleifen, darunter der Bodenschleifer FGE515 zur Untergrundvorbereitung und zum Polieren von Fußböden, der auch im Außenbereich getestet werden konnte. Zusätzlich präsentierte Tyrolit das von Grund auf neu entwickelte Sortiment an metallgebundenen Schleifschuhen, sowie Chemikalien, Sauger und Polierwerkzeuge.

Digitale Lösungen etablieren

Ein weiterer Fokusbereich der Ausstellung umfasste die Entwicklungen in puncto Digitalisierung beziehungsweise MoveSmart-Technologie. Es handelt sich dabei um eine Flottenmanagement-Plattform, mit der sich der Einsatz beziehungsweise die Wartung des Maschinenparks des Kunden per App intelligent planen lässt, um so das Maximum aus den Maschinen herauszuholen.

Auf der Messe wurde eine Vielzahl an Upgrades der Plattform sowie der zugehörigen Hardware vorgestellt, unter anderem die erweiterten User-Funktionen wie etwa der Ticketbereich oder die Digitalisierung von Maschinenprüfungen inklusive Datenablage, oder auch die neue Hardware zur Lokalisierung der Maschinen.