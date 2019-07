Waiblingen (ABZ). – Mit der cloudbasierten Systemlösung Stihl connect pro ermöglicht das Waiblinger Unternehmen es professionellen Anwendern u. a. in Bauunternehmen und Bauhandwerksbetrieben, Geräteparks und Arbeitseinsätze digital zu managen. Zentrales Element ist dabei der Stihl Smart Connector – ein Sensor mit einem Ø von knapp 5 cm, der auf den Geräten montiert wird. Dieser erfasst die Betriebsstunden und übermittelt sie via Smartphone oder Tablet des Anwenders an die Stihl Cloud als zentralen Datenspeicher. Auf Wunsch wird dabei auch die Geo-Position mit übertragen. Den Anwendern werden die Daten dann über das Stihl connect pro Portal zur Auswertung bereitgestellt. Diese erhalten so einen detaillierten Überblick über den Status ihrer Geräte sowie relevante Daten zu den Arbeitseinsätzen wie Einsatzart und Einsatzdauer. Dadurch können sie Herstellerangaben zufolge ihren Gerätepark exakt koordinieren, die täglichen Arbeitsabläufe optimieren und Ausfallzeiten minimieren.

Zudem informiere das System frühzeitig über anstehende Gerätewartungen. Wenn gewünscht, vereinbare es einen Werkstatttermin mit dem Stihl Fachhändler und übermittele dabei auch alle servicerelevanten Gerätedaten. So könne dieser bereits im Vorfeld den Arbeitsumfang einplanen und eventuell erforderliche Ersatzteile bestellen. Das verkürze die Servicezeiten, das Gerät sei schnell wieder einsatzbereit. Stihl connect pro biete damit mehr als herkömmliches Flottenmanagement und schaffe gute Voraussetzungen zur Effizienzsteigerung.