25.08.2017 - 11:19 Fördermittel für Leipziger Schulen

Leipzig (dpa). – Mit Fördermittelbescheiden über mehr als 9 Mio. Euro reiste Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) nach Leipzig. Wie das Ministerium in Dresden mitteilte, fließt das Geld in den Ausbau und die Sanierung von drei Schulen. Mit 4,2 Mio. Euro geht der größte Teil an die Oberschule im Stadtteil Mölkau, wo für die 453 Schüler in 18 Klassen ein barrierefreier...