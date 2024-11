Genie verstärkt nach eigenen Angaben sein deutschsprachiges Team für die DACH-Region. Diese Maßnahme unterstreiche das Engagement von Genie, seinen Kunden hochwertigen Support in allen Geschäftsbereichen und auf voller Bandbreite zu bieten.

Das Genie-Team für die deutschsprachige Region. Foto: Genie

Bremen (ABZ). – Sven Willmann mit Sitz in Süddeutschland und Stephan Franßen (Norddeutschland) ergänzen das deutschsprachige Genie-Vertriebsteam als Territory Sales Manager für ihre jeweiligen Gebiete. Auch Markus Happ, der seit 2008 Strategic Accounts Manager bei Genie ist, gehört zum Team.

Mit seiner 17-jährigen Erfahrung in der Höhenzugangsbranche, darunter in Positionen im Bereich Ersatzteile und Service sowie zuletzt als Senior Area Sales Manager bei Haulotte, genießt Sven Willmann dem Unternehmen zufolge branchenweit hohes Ansehen.

Er bringe eine Fülle an Fachwissen und Produktkenntnissen mit, um die Genie-Kunden seiner Region mit viel Expertise zu unterstützen.

Stephan Franßen, der zweite Neuzugang, war vor seinem Wechsel zu Genie zwölf Jahre lang in der Landmaschinen-Branche auf Vertriebspositionen tätig, zuletzt bei einem großen John-Deere-Händler in Norddeutschland. Von seiner kaufmännischen und analytischen Denkweise, gepaart mit seinem hohen Engagement, werden die Kunden in seiner Region profitieren, ist das Unternehmen überzeugt.

Matthieu Muller, am 2. April zum Regional Parts Manager für die DACH-Region ernannt, verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Sein beruflicher Werdegang erstreckt sich auf Tätigkeiten in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice und Geschäftsentwicklung.

Dazu zählen seine Zeit in der deutschen Filiale von Stellantis sowie unterschiedliche Führungspositionen im Bereich Ersatzteile und Service im deutschsprachigen Raum. Das Hauptaugenmerk von Muller soll auf der Pflege enger Kundenbeziehungen und der Entwicklung des Genie-Ersatzteilgeschäfts in der DACH-Region liegen. Aufgrund seines französisch-deutschen Hintergrunds spricht Muller beide Sprachen fließend.

Kai-Uwe Zanner ist seit Januar 2024 als Terex Financial Services (TFS) Business Partner – Europe Central bei Genie tätig. In dieser Rolle arbeite Zanner eng mit den Genie-Vertriebsteams in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich zusammen. Ziel ist es, Genie-Händler und Kunden durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zu unterstützen, heißt es seitens des 1966 gegründeten Unternehmens.

Zanner verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in überwiegend internationalen Funktionen in der Absatzfinanzierung, wobei er sowohl für namhafte Finanzinstitute wie DeLageLanden (DLL), Key Equipment Finance und GE Capital als auch Hersteller wie der GEA Group AG tätig war.

Er kenne die Bedürfnisse der Händler und Kunden und auch das Leistungsspektrum unterschiedlicher Finanzierer. Somit könne Terex Financial Services (TFS) im Dialog mit allen Beteiligten individuelle Finanzierungslösungen für Genie-Produkte erarbeiten und umsetzen. Kai-Uwe Zanner ist von Deutschland aus tätig.

Markus Bandura, Sales Director für die DACH-Region, kommentiert: "Unser neues, stark aufgestelltes Team wird in enger Zusammenarbeit dafür sorgen, dass unsere Kunden in der gesamten Region den erforderlichen Support von Genie erhalten, um gemeinsam erfolgreich zu sein."