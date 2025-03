Für internationale Großprojekte oder extreme Baustellenbedingungen werden Heavydrive-Anlagen laut dem Unternehmen immer häufiger genutzt. So setzte Heavydrive beispielsweise am Business Skypark Center am Luxemburger Flughafen flache und gebogene Glaselemente mit einem Gewicht von bis zu 1150 kg unter Vorsprung. Foto: Heavydrive

Die Heavydrive-Montageanlagen waren im vergangenen Jahr bei Bauprojekten auf der ganzen Welt im Einsatz. "Seit unserer Firmengründung 2006 arbeiten wir konsequent daran, die Emissionen zu senken. Dafür entwickeln wir ständig neue, elektrisch- und akkubetriebene Sauganlagen, Krane und Lifte", erläutert Heavydrive-Geschäftsführer Günter Übelacker. Ebenso setze das Tapfheimer Unternehmen seit Jahren auf eine intelligente Kreislaufwirtschaft nach dem Motto "reparieren statt entsorgen".

Dafür werden Heavydrive-Anlagen genauso wie Fremdgeräte von den Sachverständigen in der betriebsinternen Werkstatt repariert und nach den jeweiligen internationalen Standards geprüft, heißt es. Mittels des modularen Systems sollen Einzelteile einfach ausgetauscht werden können und die Montagehelfer erweitert und angepasst werden, was dem Kunden die Anschaffung mehrerer Geräte ersparen soll. Aber auch im Unternehmen selbst spiele Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Im Stammlager in Tapfheim werden die Batterien mit Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage geladen.

Auch die Maschinen werden mit grünem Strom betrieben. Zudem läuft bei Heavydrive die Auftragsbearbeitung vom Eingang über die Geräteauswahl bis zur Verladung komplett digital ab. Dies soll Papier sparen, die Absprachen vereinfachen und die Abläufe beschleunigen.

Setzen von konkav und konvex gebogenen Scheiben am NEOM Golfclub auf Sindalah (Saudi-Arabien). Foto: Heavydrive

In der Baubranche werde zunehmend mit modularen Elementen gearbeitet. Dafür hat Heavydrive eigenen Angaben zufolge neue Lösungen entwickelt. "Die Herausforderung bei vorproduzierten Bauelementen wie Hebe-Schiebe-Elementen oder fertigen Fenstern ist, dass die Montageanlagen mit unterschiedlichen Materialien wie Glas, Holz, Stein oder Kunststoff sicher und zuverlässig funktionieren müssen", betont der Heavydrive-Geschäftsführer.

Dies gelingt zum einen, da der Monteur mit wenigen Handgriffen die Hebeanlage an die Modulgröße anpassen kann und das Unternehmen Saugteller für unterschiedliche Materialien und Klimabedingungen biete. Zum anderen brachte Heavydrive neue, maßgeschneiderte Lösungen wie zum Beispiel den Gabeladapter auf den Markt, mit dem Komplettmodule ohne Probleme gesetzt werden können, so das Unternehmen.

Auch im Bereich Robotik hat Heavydrive seinen Sieben-Achsen-Manipulator weiterentwickelt, mit dem ein Bediener ohne Probleme große Glaselemente setzen sollen können. Ebenso laufen die Modelle der seit Jahren bewährte Montagehelfer-Reihe GMG vollautomatisiert. Ein einziger Bediener kann mit dem Montageroboter per Funkfernsteuerung eine Glasscheibe mit einem Gewicht von bis zu 1400 kg ansaugen und setzen, versichert das Unternehmen.

Wie bereits im Vorjahr ist 2024 die Nachfrage nach Heavydrive-Anlagen für internationale Großprojekte oder extreme Baustellenbedingungen gestiegen. So setzte Heavydrive am Business Skypark Center am Luxemburger Flughafen flache und gebogene Glaselemente mit einem Gewicht von bis zu 1150 kg (2535 lbs) unter Vorsprung.

Im nördlichen Roten Meer, auf der Urlaubsinsel Sindalah (Saudi-Arabien), war Heavydrive für die Montage von unterschiedlich großen und geformten Scheiben im Einsatz. Die Fassade des im Rahmen des NEOM-Projekts gebauten Golfclubs besteht aus konvex und konkav gebogenen Glaselementen, die mittels der flexibel anpassbaren Heavydrive-Anlagen den Beteiligten zufolge ohne Probleme gesetzt wurden.

Für das Setzen von Glaselementen zur Absturzsicherung auf der Aussichtsplattform des Montreal Tower lieferte Heavydrive Matériel de levage Inc. mit Sitz in Montréal sechs luftbereifte Glastransportwagen HDL 700 A. . Foto: Heavydrive

Für das Setzen von Glaselementen zur Absturzsicherung auf der Aussichtsplattform des Montreal Tower lieferte Heavydrive für die Matériel de levage Inc. mit Sitz in Montréal sechs luftbereifte Glastransportwagen HDL 700 A. Damit seien die extrem schweren Glasscheiben sicher auf die 165 m hohe Plattform des Montreal Tower geschoben und dort in Position eingesetzt worden. Weitere spannende Projekte unter extremen Bedingungen realisierte Heavydrive unter anderem an der Bergstation der Falginjochbahn in Kaunertal (Österreich) auf 3200 m (10 500 ft) Höhe, beim Setzen von dreieckigen Glaselementen am Gläsernen Felsen auf dem Loreleyfelsen (Deutschland) oder beim Verheben eines Originalstücks der Berliner Grenzmauer in Mödlareuth (Deutschland).

Personell hat sich das Heavydrive-Team in Tapfheim im vergangenen Jahr um drei neue Mitarbeitende vergrößert. Es wurde auch eine neue Ausbildungsstelle für eine Kauffrau für den Bereich Groß- und Außenhandelsmanagement mit der Fachrichtung Außenhandel geschaffen, um das internationale Geschäft weiter auszubauen.

Die Ausbildung läuft komplett in englischer Sprache ab. Damit ist Heavydrive seit 2024 als Ausbildungsbetrieb gelistet. "Wir sind mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden und freuen uns auf neue Herausforderungen und interessante Projekte im Jahr 2025", resümiert Günter Übelacker.