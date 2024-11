Die meisten Kleidungsstücke des Konzepts werden über eine Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügen und wurden unter Berücksichtigung von Umweltaspekten entwickelt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

"Das Forsbo-Konzept wurde entwickelt, um der gestiegenen Kundennachfrage in Europa gerecht zu werden. Das klare Design, die zeitgemäße Passform und die Farbauswahl machen es zur perfekten Wahl für Unternehmen mit vielen verschiedenen Berufen, in denen einheitliche Arbeitskleidung der Schlüssel zum Teamgeist ist", sagt Lena Bay Højland, die als Produktdirektorin bei Fristads angestellt ist.

Die Kleidungsstücke von Forsbo sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und alle Kleidungsstücke sind für die Industriewäsche zugelassen. Die Hosen und Jacken können leicht kombiniert werden, um ein einheitliches Aussehen zu schaffen, und alle Kleidungsstücke sind so konzipiert, dass sie die Profilierung erleichtern.

"Die Kleidungsstücke sind aus leichtem Material und mit mechanischem Stretchanteil sowie Stretch-Details in der Taille gefertigt und eignen sich besonders für Arbeiten in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel in der industriellen Produktion, für Mechaniker im Baugewerbe oder für Servicemitarbeiter. Daher sind die Kleidungsstücke auch metallfrei, um Kratzer zu vermeiden. Alle Kleidungsstücke sind außerdem UV-geschützt und OEKO-Tex-zertifiziert", sagt Lena Bay Højland. Im Unternehmen arbeiten Spezialisten nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren an der Aktualisierung des Sortiments, um umweltverträglicher zu werden.

Im Jahr 2019 hat Fristads nach eigenen Angaben die ersten Kleidungsstücke der Bekleidungsindustrie mit einer Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) auf den Markt gebracht und seither auch bei mehreren Bestsellern auf umweltverträglichere Materialien umgestellt, um damit die Klimabelastung zu verringern.

"Unser Ziel ist es, unsere Umweltauswirkungen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren, und die Arbeit mit einem so transparenten Instrument wie der EPD gibt uns gute Einblicke, wie wir nachhaltigere Arbeitskleidung entwickeln können, ohne Kompromisse bei der Qualität oder dem Schutz des Anwenders einzugehen. Gute Arbeitskleidung sollte die Menschen schützen, aber nicht auf unnötige Kosten der Umwelt", sagt Bay Højland.