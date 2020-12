Turin/Italien (ABZ). - Während COVID-19 zahlreiche Todesopfer gefordert hat, zählten die medizinischen Bereiche für die Behandlung von Krebs-Erkrankungen zu den am härtesten betroffenen Sektoren. Dies war nicht nur im Vereinigten Königreich der Fall; es konnten ähnliche Entwicklungen in ganz Europa beobachtet werden. In Frankreich zum Beispiel warnten Ärzte der Ligue contre le cancer (Liga gegen Krebs) vor Verzögerungen bei der Versorgung von Krebspatienten, als Frankreich von der zweiten COVID-19-Welle getroffen wurde.

Angesichts dieser Situation hat sich TPI Location (ein familiengeführtes Unternehmen das Case-Maschinen für öffentliche Arbeiten vermietet) entschlossen, die Krebsforschung mit einer Initiative zu unterstützen, die unter dem Namen "Der Bagger des Herzens" bekannt ist. Der CX60C Minibagger von Case erhielt einen speziellen violetten Anstrich. In Frankreich steht diese Farbe als Symbol für alle Krebserkrankungen. Bei jeder Vermietung dieser Maschine geht ein bestimmter Prozentsatz des Gewinns als Spende an das Jean-Perrin-Center in Clermont-Ferrand, eine lokale Wohltätigkeitsorganisation.

Seit vielen Jahren hat TPI Location Partnerschaften mit Verbänden und Organisationen vor Ort aufgebaut und fördert lokale Aktionen und Projekte. Das 1989 gegründete Unternehmen, das zunächst nur in Nièvre angesiedelt war, ist inzwischen in den Departements Burgund und Auvergne vertreten und wird ab 16. November 2020 eine neue Niederlassung in Clermont-Ferrand im ZAC Raumplanungsgebiet von Fontanille in Lempdes eröffnen.

„Mit der Eröffnung unserer Zweigstelle in Clermont-Ferrand haben wir festgestellt, dass wir uns für ein weltweites Problem einsetzen müssen, das uns alle direkt oder indirekt betrifft. Nach einigen Überlegungen kamen wir auf die Idee, unserer Gemeinschaft etwas zurückzugeben, indem wir die Krebsforschung unterstützen. Denn leider kennen wir alle jemanden, der von dieser schrecklichen Krankheit betroffen ist - sei es ein geliebter Mensch, ein Kollege oder ein Freund. Unsere Mitarbeiter und Kunden sind überwiegend männlich, und 7 von 100.000 Männern erkranken jährlich an Männerkrebs (Prostata- und Hodenkrebs), der häufiger bei Männern im Alter von 20 bis 35 Jahren auftritt. Die Häufigkeit dieser Krebsarten nimmt in den westlichen Ländern jedes Jahr zu. Wir sind der Ansicht, dass es in unserer Gesellschaft bedauerlicherweise kein ausreichendes Bewusstsein für diese Krankheiten gibt. Deshalb sind wir ab November Teil der internationalen Movember-Bewegung. Wie wollen sobald wie möglich mit unserer Aktion beginnen. Unser Ziel ist es, dieses Projekt um mehrere Monate zu verlängern", erklärt Marie-Hélène Bernard, Präsidentin des Centre Material Général (CMG) und der T.P.I.-Niederlassung.

Eine der tragenden Pfeiler der Case Markenphilosophie besteht darin, Wege zu finden, um Gemeinschaften vor Ort zu unterstützen, sei es beim Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigte Gemeinden oder in der Solidarität für karitative Initiativen wie diese. Case Kunden haben außerdem die Möglichkeit, für die Wohltätigkeits-organisation zu spenden, ohne die Maschine zu mieten, um die Initiative in den kommenden Monaten zu unterstützen.