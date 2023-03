Franz Beckmann hat unlängst die Geschäftsführung des Takeuchi-Generalimporteurs Wilhelm Schäfer GmbH übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Frank Evers hat das Unternehmen verlassen. Beckmann war bei führenden Unternehmen der Baumaschinenbranche in leitenden Positionen tätig. Er verantwortete die Aktivitäten, sowohl für den deutschen als auch für europäische Märkte. Mit Erfolg fand er dem Unternehmen zufolge immer den Weg, um nah am Kunden zu sein und so die Marktentwicklung früh mitgestalten zu können.

