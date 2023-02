Sina ist frisch gebackene Dachdecker-Gesellin und nimmt seit zwei Jahren ihre Followerinnen und Follower mit in ihren Berufsalltag. Foto: Carhartt

Sina ist frisch gebackene Dachdecker-Gesellin und nimmt seit zwei Jahren ihre Followerinnen und Follower mit in ihren Berufsalltag. "Ich möchte zeigen, wie schön Handwerk sein kann und setze mich für Frauen im Handwerk ein." Fast 30.000 Menschen verfolgen ihren Weg und begleiten sie seit dem Sommer auch mit zur Meisterschule. Die 22-Jährige plant, irgendwann den Familienbetrieb zu übernehmen und setzt daher schon heute auf Qualität. "Die Zahl der Frauen im Handwerk ist zwar wachsend, dennoch gering. Deshalb ist das Marktangebot an Arbeitskleidung für Frauen sehr klein." Eine vernünftig sitzende und bequeme Arbeitskleidung sei aber sehr wichtig für ihren Beruf. "Die Carhartt-Produktlinie für Damen hat daher einen großen Stellenwert für mich", erklärt Sina.

Männer dominieren nach wie vor im Handwerk – aber immer mehr Damen entscheiden sich für eine Karriere in der Tischlerei, im Garten- oder Landschaftsbau oder im Kunsthandwerk. Und das mit Erfolg: 2019 wurde beinahe jede fünfte erfolgreiche Meisterprüfung laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks von einer Frau absolviert. Fast jede vierte Gründung im Handwerk erfolgt durch eine Frau und schon heute werden bereits 20 % der Handwerksbetriebe durch eine weibliche Hand geführt.

Seit mehr als 100 Jahren unterstützt Carhartt Frauen im Handwerk mit richtigen Passformen und einer umfassenden Auswahl. Die erste Werbung der Marke für Damenbekleidung erschien 1917 zu einem Overall, der als unkompliziertes Kleidungsstück für die Arbeit im Haus, auf dem Land und in der Fabrik vermarktet wurde. Vor allem während des Zweiten Weltkrieges wurden Overalls populär und fanden durch ihre Robustheit und Langlebigkeit den Weg in viele Schränke hart arbeitender Frauen. In den 90er-Jahren führte Carhartt dann die erste "Carhartt für Frauen"-Produktlinie ein und erweitert seitdem sein Sortiment stetig angepasst an die Gegebenheit und Moderne der Zeit.