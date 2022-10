Aufgrund der verkehrlichen Belastung, der Topografie und einer Spurreduktion von drei auf zwei Fahrstreifen ist im Spätjahr 2020 im Zuge des sechsspurigen Ausbaus eine integrierte Stauwarnanlage durch Green Way Systems installiert und erfolgreich in Betrieb genommen worden. Die Verkehrsteilnehmer werden durch das System frühzeitig über drohende Staugefahr und Staus informiert.

Durch zusätzliche Anzeigequerschnitte werden zugelassene Geschwindigkeiten reduziert und Auffahrunfälle verhindert, erklärt das Unternehmen. Aus erhobenen Unfallstatistiken wurden für die Monate April bis Dezember 2021 eine Reduktion von Personenschäden für beide Fahrtrichtung zum Dreijahresvergleich (2017–2019) und damit die Wirksamkeit der Anlage festgestellt (https://www.autobahn.de/die-autobahn/aktuelles/detail/stauwarnanlage-an-der-a-8-bei-pforzheim-zeigt-wirkung).

Die integrierte Stauwarnanlage wurde mit einem Reisezeitinformationssystem zur Anzeige der Reisezeitverluste für die Umleitungs- und Ausweichrouten ergänzt. Aufgrund der laufenden Bauarbeiten mit diversen Bauphasen ist laut Green Way Systems auf dem Streckenabschnitt eine hohe Anfälligkeit für Verkehrsstörungen festzustellen, weshalb weitere Maßnahmen notwendig wurden:



Green Way Systems realisierte nachträglich ein Beobachtungssystem für Einsatzkräfte, welches durchgehend einen aktuellen Überblick über die Verkehrssituation vor Ort ermöglicht und den Rettungskräften hilft, bei Unfällen zielgerecht geeignete Rettungswege festzulegen.

Für das System wurden an fünf Standorten insgesamt 20 Webcams installiert, die in sehr kurzen Zeitabständen Bilder des Verkehrsgeschehens über eine Nutzeroberfläche an die Polizei-Leitstelle übertragen.

Für die Übertragung und Darstellung wurden ein Rechnersystem sowie diverse Monitorwände montiert und in Betrieb genommen. Die Webcams wurden mit autarker Solarversorgung und Streckenstationen OPTIMUS ausgestattet. Die Montage erfolgte komplett mit temporären und standsicheren Aufstellvorrichtungen aus dem Hause Green Way Systems, der Spezialist für Temporäre Verkehrstechnik. Die Anlagenteile stehen in einem firmeneigenen Anlagenpool auf Mietbasis zur Verfügung.