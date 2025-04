Die adaptiven Staubbindesysteme von MobyDick haben sich dem Hersteller zufolge weltweit bewährt und gewährleisten durch feinste Wasservernebelung eine effektive Staubbekämpfung. Foto: Frutiger

Die Firma präsentiert ihre umfassend modernisierte MobyDick-"Site Emission Control"-Produktpalette. Diese neu strukturierte Produktreihe bietet laut Hersteller für jede Herausforderung eine standardisierte (Standard Line) oder bei Bedarf auch eine maßgeschneiderte (Tailor Made Line) Lösung und ermöglicht so für jede Ausgangslage eine passende Lösung.

Die neu strukturierte Standard Line umfasst nun rund 30 standardisierte Modelle und eine Auswahl von verschiedenen Optionen, die eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten abdecken. Zusätzlich bietet Frutiger maßgeschneiderte Anlagen aus der Tailor Made Line, die flexibel an spezielle Anforderungen angepasst werden können. Im Fokus steht die Reifenwaschanlage MobyDick ONE. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) entwickelt und mit strömungsoptimierter Geometrie sowie innovativen Düsenstellungen ausgestattet. Die Anlage sei ideal für anspruchsvolle Einsätze und gewährleiste eine besonders effektive Reinigung von sehr stark verschmutzten Rädern und Chassis.



Die MobyDick-Technologie zur automatischen Grobschmutzentfernung bietet eine effiziente Lösung für die Reinigung von Bau- und Militärfahrzeugen nach jedem Einsatz. Neu im Programm sind nun auch standardisierte, kostengünstige Demucking-Lösungen, die schnell implementiert werden können und ab dem ersten Einsatztag Ressourcen wie Personal, Standzeiten und Wasser einsparen, erläutert Frutiger.

Ein Augenmerk liegt auf der gründlichen Reinigung der Fahrzeuge, um saubere und einsatzbereite Maschinen für die nächsten Arbeitsschritte bereitzustellen. Erstmals wird auch eine komplette Demucking-Anlage auf dem bauma-Stand von Frutiger zu sehen sein. Die adaptiven Staubbindesysteme von MobyDick haben sich dem Hersteller zufolge weltweit bewährt und gewährleisten durch feinste Wasservernebelung eine effektive Staubbekämpfung. Neu hinzugekommen sind autarke Betriebsoptionen, die den Betrieb der Anlagen auf Plattformen mit integriertem Generator und Wassertank oder auf mobilen Türmen ermöglichen und so maximale Flexibilität im Einsatz bieten. Zu finden ist das Unternehmen auf der Münchener Messe am Stand 224 in Halle B5.