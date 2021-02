Der 374er ist laut Caterpillar für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe gerüstet. Ausleger, Stiele und Rahmen seien doppelt so belastbar wie beim Vorgängermodell.

Das neue Smart Mode-System, dass im Cat 352 verbaut ist, passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen an, wodurch der Kraftstoffverbrauch reduziert und die Leistung optimiert wird. Die Motordrehzahl wird automatisch gesenkt, wenn der Hydraulikbedarf sinkt, wodurch der Kraftstoffverbrauch weiter reduziert wird. Das neue elektrohydraulische Steuersystem ist auf Reaktionsfähigkeit und Effizienz ausgelegt; es benötigt keine hydraulische Vorsteuerung mehr, reduziert Druckverluste und senkt den Kraftstoffverbrauch, teilt Caterpillar mit. Weniger Hydraulikleitungen führen zu einem geringeren Ölumlauf und niedrigeren langfristigen Betriebs- und Reparaturkosten.

Im Detail informierten Ana Ojeda Pizon, Product Application Specialist Large Excavators bei Caterpillar und Juan Vila, Excavator Product and Application Specialist bei Caterpillar über die Maschinen Cat 352, Cat 374 und Cat 395. Sie nahmen die Teilnehmer des aufgrund der Pandemie online abgehaltenen Events per Kamera mit an, auf und in die Maschine, um dort die Veränderungen und Erneuerungen direkt zu zeigen.

"Covid-19 mag vieles verändert haben, aber nicht unseren Willen, Sie bei Ihrer Arbeit auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen", stellte Jason Conklin, Vice President, Global Construction & Infrastructure bei Caterpillar, gleich zu Beginn der Präsentation klar. Glücklicherweise sei der Bausektor weltweit bislang nur bedingt von der Pandemie betroffen gewesen. Vielmehr seien Bauarbeiter als "essential workers" seit Beginn der globalen Gesundheitskrise meist ununterbrochen im Einsatz gewesen. Auch deshalb sei Caterpillar stets für seine Kunden da und daran interessiert, Neuerungen auf den Markt zu bringen, die von der Baubranche auch wirklich benötigt werden. Caterpillar ermittele diese Bedarfe in engem Austauschen mit den Kunden, erklärte Brian Abbott, Global Product Manager Large Excavators bei Caterpillar, der live aus Singapur zugeschaltet war. Kernthemen, die sich dabei deutlich herauskristallisiert hätten, bildeten die Aspekte Sicherheit und Nachhaltigkeit. Allein im Jahr 2019 habe das amerikanische Unternehmen deshalb 1,7 Billionen Dollar in die Forschung investiert.

Malaga/Spanien. – Reichhöhen von bis zu 28 Metern, Einsatzgewichte von mehr als 55 Tonnen und substanzielle Einsparungen im Kraftstoffverbrauch – all das und mehr verspricht die neue Generation großer Kettenbagger von Caterpillar. Mitte Januar stellte der Baumaschinenhersteller im Caterpillar Demonstration and Learning Center im spanischen Malaga fünf Modelle vor, dazu zählten unter anderem zwei Ultra-High-Demolition-Bagger für den Einsatz im Abbruch – ein Überblick.

Das Kühlsystem verfügt über einen neuen bedarfsgesteuerten Lüfter. Dadurch kann Caterpillar zufolge Kraftstoff gespart und maximale Effizienz gewährleistet werden. Ferner befreie eine Umkehrfunktion die Wärmetauscher von Ablagerungen, welches ein weiterer Pluspunkt für mehr Effizienz sei. Die variable Spurweite erleichtert den Transport und verbessert die Standsicherheit.



Außerdem trügen verlängerte und synchronisierte Wartungsintervalle zu den niedrigeren Kosten der Maschinen bei. Der neue Cat-Luftfilter mit integriertem Vorabscheider sowie Primär- und Sekundärfiltern bietet Unternehmensangaben zufolge die doppelte Staubaufnahmekapazität im Vergleich zum Vorgängermodell. Der neue Cat-Hydraulikrücklauffilter hat eine Standzeit von 3000 Stunden. Dies sei eine 50-prozentige Steigerung gegenüber früheren Filtern. Kraftstoffsystemfilter wurden für den Wechsel bei 1000 Stunden ausgelegt – eine 100-prozentige Steigerung gegenüber den früheren Filtern.



Die Wasserabscheider des Kraftstoffsystems und die Ölstandskontrolle des Hydrauliksystems sind in Bodennähe dicht nebeneinander angeordnet, wie Pizon per Live-Schalte demonstrierte. So könne die tägliche Routinewartung schneller, einfacher und sicherer abgewickelt werden, so die Expertin.



Neben dem Wunsch nach einem möglichst sicheren Arbeitsumfeld, treibt die Baumaschinenführer aber noch ein weiterer Aspekt um: der Arbeitskomfort. Auch hier hat Caterpillar auf das Feedback seitens des Markts reagiert. So versprechen alle neuen Modelle mehr Platz, mehr Übersicht und mehr Möglichkeiten für individuelle Anpassungen je nach Fahrer.



Den Cat-Bagger 352 gibt es auch in der Version Cat 352 UHD (Ultra High Demolition). Diese spezielle Variante ist für den Einsatz im Abbruch ausgelegt und wurde im vergangenen Jahr bereits mit dem World Demolition Award ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagte Abbott bei der Präsentation. "Denn das haben die Abbruchexperten entschieden."



Der Cat-352 UHD mit ultralanger Abbruchausrüstung wurde speziell für schwierige Abbrüche hoher Strukturen unter Verwendung vielfältiger Cat-Abbruchanbaugeräte konstruiert. Die UHD-Vorderseite ermöglicht die Auswahl der Auslegerposition zwischen geradem Ausleger und Steckausleger für Anwendungen in den Bereichen Abbruch und Erdbewegung in größerer Bodennähe. Der Wechsel kann Caterpillar zufolge in der Regel von zwei Personen ohne Spezialwerkzeug innerhalb von 15 Minuten vorgenommen werden. Die Abbruchmaschine verfügt über ein hydraulisch betätigtes Laufwerk mit Spurverstellung. Zur weiteren Ausstattung gehört das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat, das den Fahrer fortlaufend über die Arbeitsgeräteposition im sicheren Arbeitsbereich informiert und bei Annäherung an die Kippgrenze warnt.



Bis 28 Meter Höhe

In der UHD-Konfiguration bietet der Bagger eine vertikale Höhe von 28 Metern bis zum Arbeitsgeräte-Befestigungsbolzen und eine waagerechte Reichweite von 15,8 Metern bei der Nutzung eines 3,7 Tonnen schweren Arbeitsgeräts. Mit diesen Maschinendaten kann der 352 UHD Gebäude mit bis neun Stockwerken abbrechen. Für eine gute Standsicherheit im Betrieb sorgt das Laufwerk mit einer Spurweite von 4000 Millimetern. In der Konfiguration mit geradem kurzen Steckausleger besitzt die Maschine einen kurzen Steckausleger von 9,1 Metern, der wahlweise mit einem 2,9 oder 3,35 Metern langen Retrofit-Stiel genutzt werden kann. Mit dem längeren Stiel und einem Löffel mit 3,08 Kubikmeter Fassungsvermögen verfügt der Bagger über eine Grabtiefe von 6670 Millimetern und einer maximalen Reichweite auf Standebene von 11 880 Millimetern. Angetrieben werden die Modelle der Reihe 352 mit einem Cat-Motor C13 mit 304 kW. Dieser erfüllt die Emissionsnorm Stufe V. Außerdem kann der Motor auch mit Biodiesel betrieben werden. Des weiteren stehen dem Bediener drei Leistungsmodi zur Verfügung, die eine möglichst effiziente Nutzung ermöglichen. Die Kabine der Abbruchvariante des 352 bietet mit FOGS (Falling Object Guard Strucutre) einen besonderen Schutz vor Steinschlag. Die Front- und Dachfenster sind aus Verbundglas gefertigt und schlagfest gemäß P5A. Für eine optimale Sichtlinie auf das Arbeitsgerät sowie ein komfortableres Arbeiten ohne unangenehme Kopfdrehungen, lässt sich die Kabine um 30 Grad nach oben neigen – dies ist auch beim 340 UHD der Fall.



Zwei Auslegeroptionen

Die andere Abbruchmaschine, die Caterpillar Mitte Januar präsentierte, war der Cat 340 UHD. Auch dieser Bagger wurde für den schwierigen Abbruch von hohen Bauwerken entwickelt. Er verfügt über eine um mehr als 13 Prozent höhere Arbeitshöhe als sein Vorgänger Cat 340F UHD. Damit kann er selbst bei Bauwerken mit bis zu acht Stockwerken eingesetzt werden. Verschiedene Unterwagen-, Ausleger- und Stieloptionen sowie das große Programm an Cat-Anbaugeräten für den Abbruch bieten eine erhöhte Flexibilität der Maschine, um die Maschinenauslastung zu maximieren. Auch der Transport des rund 55 Tonnen schweren UHD-Baggers konnte laut Caterpillar durch den neuen Unterwagen vereinfacht werden. Mit hydraulisch verstellbarer Spurweite ermöglicht er sowohl Stabilität als auch einen effizienten Transport. Ausgefahren erreicht er – so wie der 352 UHD) 4 Meter Breite mit 600-Millimeter-Bodenplatten, die sich im Transportzustand auf 3 Meter reduzieren lässt. Das neue einteilige Transport- und Wechselgestell reduziert die Transporthöhe des separat transportierten UHD-Auslegers auf weniger als 3 Meter. Der 340 UHD mit festem Unterwagen hat eine reduzierte Transporthöhe von 3403 Millimetern, das sind 117 Millimeter weniger als bei der bisherigen F-Serie. Auch der Cat 340 UHD basiert auf der Technik der Cat-Bagger der neuen Generation mit elektrohydraulischer Vorsteuerung, neu entwickelter Komfort-Kabine und zahlreichen Assistenzsystemen für mehr Effizienz und weniger Kraftstoffverbrauch.



Beim neuen Cat 340 UHD können die Stiele entweder mit einem Cat-CW-, -S-Typ- oder -Pin-Anschluss geliefert werden, um die Maschine auf die verwendeten Anbaugeräte und Schnellwechsler abzustimmen. Bei den zwei verfügbaren UHD-Auslegeroptionen bietet die 22-Meter-Front ein maximales Gewicht von 3,7 Tonnen am Stielbolzen und eine maximale horizontale Reichweite von 13,55 Metern.



25-Meter-Front

Die 25-Meter-Front arbeitet mit einem maximalen Gewicht von 3,3 Tonnen am Stielbolzen und bietet eine maximale Reichweite von 13,33 Metern. An die schwindende Gebäudehöhe während des Abbruchs passt sich der Cat 340 UHD mit verschiedenen Auslegern an, bis er auch als Erdbaubagger eingesetzt werden kann. Die Hydraulikleitungen am Ausleger lassen sich schnell und ohne Spezialwerkzeug von Hand an- und abkoppeln, so dass der Auslegerwechsel in wenigen Minuten erfolgen kann. Bauunternehmer können zwischen ein- oder zweiteiligen Auslegeroptionen für Lkw-Beladung oder niedrigere Abbrucharbeiten wählen. Drei Stiele sind mit Längen von 2,8 m, 3,2 m und 3,9 m erhältlich.