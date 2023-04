Bad Honnef (ABZ). – Der Transport von Gütern auf der Straße, in der Luft oder zur See braucht eine gute Grundlage. Diese Basis schaffen Paletten. Sie sind die mit Abstand wichtigsten Ladungsträger im Handel.

Für einen gewissenhaften Ablauf in Planung, Konstruktion, Produktion, Verwendung und Wiederverwertung wurde im Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung (HPE) e. V. 2017 die Fachgruppe HPE CERTIFIED PALLETS gegründet. Foto: Gebr. Robers

Seit fünf Jahren gibt es abseits der klassischen Pool-Paletten einen erfolgreichen Zertifizierungsstandard für Paletten in Deutschland. Seitdem sorgen HPE CERTIFIED PALLETS nach eigener Aussage für Verlässlichkeit, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit im Warenverkehr – mit immer stärkerem Zulauf.

Deutschlands Erfolg als Exportnation ruht gewissermaßen auf Klötzen, Brettern und Nägeln: Denn das sind die Bestandteile einer Palette. Den Allermeisten ist die klassische Europalette spätestens seit der Klopapier-Knappheit ein Begriff. Doch abseits davon gibt es eine Vielzahl von kundenindividuellen Paletten-Lösungen und Typen. Um hier nicht nur Sicherheit für die Nutzer im täglichen Umgang mit den Ladungsträgern und den darauf befindlichen Waren sicherzustellen, sondern auch einen gewissenhaften Ablauf in Planung, Konstruktion, Produktion, Verwendung und Wiederverwertung, wurde im Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung (HPE) e. V. 2017 die Fachgruppe HPE CERTIFIED PALLETS gegründet. Was vor fünf Jahren in Bonn begann, ist heute eine geschätzte und etablierte Lösung für Palettenhersteller und deren Kunden. Denn eine Palette sorgt in ihrem Leben als Ladungsträger für den Transport von vielen Tonnen Material. Da will man rundum sicher sein: Im Rahmen der Zertifizierung durch eine DAkkS-akkredierte unabhängige Prüfstelle müssen die Mitglieder der HPE-Fachgruppe regelmäßig belegen, dass sie die hohen Anforderungen erfüllen, die in der Palettenrichtlinie festgelegt sind und mittlerweile auch außerhalb Europas nachgefragt werden.

Stetiges Wachstum verzeichnet

"In den vergangenen fünf Jahren konnten wir auf eine erfolgreiche Entwicklung mit einer stetig wachsenden Zahl an HPE CERTIFIED PALLETS am Markt zurückblicken", erklärt HPE-Geschäftsführer Marcus Kirschner.

Dreh- und Angelpunkt der Festlegungen in der Paletten-Richtlinie sind die Statik-Berechnungen zu verschiedensten Beladungen von Paletten mit Waren, sogenannten Lastfällen. Dazu steht die Software PALLET-Express zur Verfügung. Dieses dreidimensionale Konstruktions- und Statik-Werkzeug schafft die Voraussetzungen für sichere Planung, Beladung, Handling und Transport der Ware. "Unabhängig davon, aus welcher Branche die Kunden stammen: Mit PALLET-Express können die Unternehmen ihre Logistik-Wünsche individuell in Kooperation mit den Partnern aus unserer Branche umsetzen", erklärt HPE-Geschäftsführer Kirschner. Das Besondere dabei: Die Kennzeichnung der Palette mit dem HPE CERTIFIED PALLETS-Logo in Kombination mit der eindeutigen Kennung des Palettentyps durch eine siebenstellige einmalige Kennnummer erlaubt die weltweite Rückverfolgbarkeit zum Palettenhersteller.

Für einen laut den Standards von CERTIFIED PALLETS gefertigten und zuvor in PALLET-Express gemäß Lastfall, Lagerbedingungen und Umschlagsarten konstruierten Produkttyp wird beim Upload in die weltweit verfügbare Datenbank unter hpe-pallets.com automatisch eine einmalige Palettentyp-Nummer erzeugt. Mit dieser eindeutigen Kennzeichnung lassen sich online sämtliche Informationen zu einer Palette abfragen: Hersteller, technische Kennzahlen, Verwendungsmöglichkeiten.

Verlässlich und komfortabel

Verlässlichkeit und Bedienkomfort überzeugen: Bundesweit gehören knapp 20 Hersteller von Paletten der Fachgruppe an. Regional reichen deren Standorte von Bremen bis Sachsen, von der Oberpfalz bis nach Ostwestfalen. "Nur Hersteller, die sich zu den besonderen Standards der Richtlinie und dem einhergehenden hohen Qualitätsniveau verpflichten, dürfen ihre Ladungsträger mit der Marke HPE CERTIFIED PALLETS kennzeichnen", betont Kirschner. Zudem werden die ehrgeizige Verbandsinitiative und auch die Software kontinuierlich weiterentwickelt. "Dabei spielen Sicherheit und der Servicegedanke eine wichtige Rolle, aber auch der vorausschauende Blick auf die künftige Gesetzgebung im Bereich Verpackung, Umwelt, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Recycling. Die Fachgruppe HPE CERTIFIED PALLETS ist sich daher sicher, künftig ein noch stärkerer Partner der deutschen Industrie, der Logistik und des Handels zu werden", hebt Kirschner hervor.