"Die InnoTrans 2024 war eine echte Rekordmesse – sowohl mit Blick auf die Ausstellungsfläche als auch mit Blick auf die Besucherzahlen. Rund 170.000 Besucher aus 133 Ländern kamen in diesem Jahr auf das Berliner Messegelände – damit konnten wir das Vor-Corona-Niveau in punkto Besucherzahlen und Internationalität noch einmal steigern. Die InnoTrans hat unter Beweis gestellt, dass sie weltweit die führende Messe für Verkehrstechnik und Mobilität ist", sagt Dirk Hoffmann, Chief Operating Officer der Messe Berlin.

"Die InnoTrans war wieder das Ereignis der globalen Bahnbranche", so InnoTrans-Direktorin Kerstin Schulz. "Mit einem Feuerwerk an Innovationen und 226 Weltpremieren hat die Fachmesse Besucher aus aller Welt angezogen." Die 2940 Aussteller aus 59 Ländern stellten ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen in den fünf Messesegmenten Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction vor. Dabei wurde die Messe in diesem Jahr noch internationaler. Rund 600 neue Aussteller waren dabei – und mit ihnen neue Länder wie Marokko, Malaysia, Indonesien und Südafrika. Auf dem Gleisgelände präsentierten Aussteller aus aller Welt 133 Fahrzeuge, die auf den 3500 laufenden Gleismetern präsentiert wurden. Im Bus Display im Sommergarten konnten Fachbesuchende auf einem 500 Meter langen Rundkurs elf Busse im Live-Betrieb erleben.

Die Schwerpunktthemen der diesjährigen Messe waren Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, Digitalisierung und vor allem Künstliche Intelligenz. "KI wird auch in der Verkehrsbranche immer wichtiger", sagt InnoTrans-Direktorin Kerstin Schulz. Dieser Entwicklung trug die InnoTrans mit dem neuen Ausstellungsbereich, dem AI Mobility Lab, Rechnung. "Das war genau die richtige Entscheidung. Die Nachfrage nach KI-basierten Lösungen und Cybersecurity war enorm", berichtet Schulz. 42 Aussteller aus 17 Ländern stellten ihre Expertise in KI, Robotics, Datenschutz und Cybersicherheit vor. Die nächste InnoTrans wird vom 22. bis 25. September 2026 auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Michael Peter, CEO Siemens Mobility, sagte: "Wir sind begeistert von der diesjährigen InnoTrans in Berlin – die Messe war ein großer Erfolg. "