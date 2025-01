Das Jahr 2024 stellt die Baubranche vor große Herausforderungen. Ein niedriger Auftragseingang und die zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Kunden prägen das Marktgeschehen. Die Stimmung bleibt angespannt, und viele Unternehmen müssen sich in einem schwierigen Umfeld behaupten. Trotz der angespannten Auftragslage konnten wir mit der Markteinführung unseres neuen Radladers 5045 neue Maßstäbe in der kompakten Radladerklasse setzen.

Der Radlader 5045 überzeugt mit der Kombination aus geringem Eigengewicht und hoher Nutzlast. Mit einem Betriebsgewicht von circa 2,6 Tonnen kann der 5045 auf einem 3,5 Tonnen-Anhänger mautfrei transportiert werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Maschinenauslastung. Das Verfahren von handelsüblichen Pflastersteinpaletten oder Steinpaketen sowie das Be- und Entladen von LKWs ist für den 5045 mühelos machbar. Die hohe Leistung bei kompakten Abmessungen erweitert das Einsatzspektrum für Einsätze in beengten Bereichen wie zum Beispiel in Tiefgaragen oder Parkhäusern.

Für 2025 blicken wir optimistisch nach vorne. Wir krempeln die Ärmel hoch und setzen unsere Segel für die Zukunft und unseren langfristigen Erfolg. Wir erwarten, dass sich das Nachfrageniveau wieder stabilisieren wird. Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir in den letzten Monaten bedeutende Marktanteile gewinnen – ein positives Zeichen, das uns Mut macht. Der Maschinenbestand im Handel reduziert sich allmählich. Dies stimmt uns zuversichtlich, unsere Marktposition auch in Zukunft weiter auszubauen. Kramer wird 2025 100 Jahre alt – ein außergewöhnliches Jubiläum, das uns das Jahr über unter dem Motto "100 Jahre in Bewegung" begleiten wird. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Meilenstein für unser Unternehmen, sondern auch ein Zeichen für Beständigkeit, Innovation und das Vertrauen unserer Kunden und Partner. Seit einem Jahrhundert stehen wir für Qualität, Kompetenz und Leidenschaft und entwickeln damit wegweisende Technologien, die den Fortschritt in der Baubranche vorantreiben. Unsere Kunden und Partner können sich also auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr freuen.

Ein besonderes Highlight neben dem Firmenjubiläum wird zweifellos die bauma. Als wichtiger Fixpunkt und Trendbarometer der gesamten Branche erwarten wir von der Messe entscheidende Impulse. Die bauma bietet uns die Gelegenheit, unser umfassendes Portfolio live zu präsentieren. Unter dem Motto "Solutions built for you" stellen wir auch hier unsere Kunden und ihre individuellen Anforderungen in den Mittelpunkt. Beispielsweise stellen wir als ein Highlight unser Update der Modelle 5075, 5085 und 5095 vor. Mit einem neuen Kabinendesign, optimierter Rundumsicht und ergonomisch angeordneten Bedienelementen bieten diese Maschinen noch mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz für den täglichen Einsatz auf der Baustelle. Wir freuen uns bereits jetzt auf spannende Gespräche, innovative Lösungen und gemeinsame Erfolge auf der bauma 2025!