Das Jahr 2024, in dem wir unser 20-jähriges Firmenjubiläum als Teil der Altrad-Gruppe gefeiert haben, brachte zahlreiche Herausforderungen mit sich – sowohl für unsere Kunden als auch für uns.

Wie bereits von der Bundesinnung Gerüstbau und der Bauwirtschaft prognostiziert, setzte sich der starke Rückgang im Neubau, insbesondere im Wohnungsbau, weiter fort. Im Fassadengerüstbau bedeutete dies den Wegfall längerer Standzeiten und einen Rückgang bei der Anzahl von Projekten.

Als Glücksfall erwies sich hier die breite Aufstellung unserer Kunden im Gewerk Gerüstbau: Gerüste für die Renovierung und Sanierung, sichere Gerüste für die Solarwirtschaft, Neubauprojekte, Zugangslösungen bei Installationen, Fluchttreppen und Sondergerüste. Die vielseitige Ausrichtung der Gerüstbaubranche hat unsere Kunden und uns durch das Jahr getragen.

Im Bereich des Industrie-Gerüstbaus zeigt sich ein vielschichtiges Bild. Einerseits schließen Produktionsbetriebe, andererseits ist die Transformation in vollem Gange. durch die Umstellung auf neue Energiequellen und innovative Produkte sind unsere Kunden bei zahlreichen Projekten eingebunden. Angesichts der stetig wachsenden Anforderungen an die sichere Gestaltung von Gerüsten, sowohl während des Auf- als auch des Abbaus sehen wir uns bestens vorbereitet. Mit dem bewährten und inzwischen breit akzeptierten Montage-Sicherheitsgeländer (MSG) für Rahmen- und Modulgerüste sowie den systemintegrierten Lösungen, wie dem SLS-Geländer im Rahmengerüst und dem IQ im Modulgerüst, bieten wir zukunftssichere Lösungen an. Diese erfüllen nicht nur die aktuell diskutierten Vorgaben der Verfahren, sondern eignen sich besonders auch für den Einsatz bei Rahmengerüsten.

Die bauaufsichtliche Zulassung für unser neues Modulgerüst RE, das durch verbesserte Eigenschaften und eine höhere Tragfähigkeit bei gleichzeitiger Kompatibilität mit dem bestehenden System überzeugt, wurde von unserem Kundenkreis äußerst positiv aufgenommen. Dies bestärkt uns darin, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. In Verbindung mit dem IQ-Gerüstsystem sehen wir weiteres Wachstumspotenzial, insbesondere auch im Hinblick auf höhere Sicherheitsanforderungen.

Die mit den Veränderungen in der Bauwirtschaft einhergehenden personellen Wechsel, auch bei uns – unter anderem in der Firmenleitung –, haben wir erstaunlich gut meistern beziehungsweise kompensieren können. Mein besonderer Dank gilt hierbei unseren Kunden, die uns die Treue gehalten haben, und unserem Team von Altrad plettac assco GmbH, welches mit seinem Spirit und Kampfgeist die anstehenden Aufgaben weiterhin meistern wird.

Die nun 60-jährige Gerüsttradition in Plettenberg und Großräschen werden wir erfolgreich fortführen.

Für das Jahr 2025 erwarten wir in Deutschland ein stabiles Niveau, begleitet von einer leichten Belebung in der zweiten Jahreshälfte. International planen wir weiteres Wachstum und die Erschließung neuer Märkte. Für unsere Gerüstbaukunden werden wir die Verfügbarkeit von Gerüstmaterial und damit die Versorgungssicherheit weiter erhöhen. Mit der erfolgreichen Fusion der bisher getrennten Unternehmen Altrad plettac assco GmbH in Plettenberg und Altrad plettac Production GmbH in Großräschen nutzen wir nun die daraus entstehenden Synergien optimal. Dies ermöglicht uns, Abläufe zu straffen und effizienter zu gestalten. Wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für die Produktion und wollen insbesondere im Winter die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison 2025 schaffen.

Ein besonderes Highlight im kommenden Jahr wird die bauma 2025 im April, auf die wir uns schon jetzt freuen. Sie markiert den Auftakt zu einem erfolgreichen Baujahr. Wir laden Sie ein, uns in München zu besuchen und werden zahlreiche neue und erfolgreiche Produkte präsentieren.

Des Weiteren ist der Bereich Digitalisierung ein großes Thema in 2025. Alltäglich beschäftigen uns die Fragen: Wie kann ich Zeit sparen? Was hilft meinen Mitarbeitern? Mit welcher Anwendung kann ich wirklich Geld verdienen?

Mit diesem Ansatz treiben wir eigene Projekte voran und begleiten auch unsere Kunden. Wir kooperieren mit allen führenden Softwareunternehmen für den Gerüstbau und unterstützen vielversprechende Start-ups bei ihren Ideen und Umsetzungen. Die Nutzung von ChatGPT für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen durch die Bauleitung ist mittlerweile Teil des Arbeitsalltags. Deshalb testen wir kontinuierlich neue Lösungen.