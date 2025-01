Herne (ABZ). – MAN Truck & Bus hat vor Kurzem den ersten MAN eTruck an den Logistikdienstleister Duvenbeck übergeben, teilt der Hersteller mit. Gemäß einem unterzeichneten Letter of Intent wolle Duvenbeck bis zu 120 Einheiten des MAN eTGX bis 2026 in Dienst stellen.