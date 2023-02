Schulzendorf (ABZ). – Die Gemeinde Schulzendorf hat sich vor einiger Zeit für eine Interimskita auf Mietbasis von Adapteo entschieden. Die Besonderheit: Obwohl das modulare, zirkuläre Gebäudekonzept aus einem Container-System besteht, erinnern die farbige und großzügig transparente Architektur sowie die flexible Innenraumgestaltung in keiner Weise an ein starres Container-Raster.

Die eingeschossige Kindertagesstätte besitzt eine Grundfläche von rund 480 m² und eine lichte Raumhöhe von 2,75 m. Foto: Adapteo

Die eingeschossige Kindertagesstätte besitzt eine Grundfläche von rund 480 m² und eine lichte Raumhöhe von 2,75 m. Die Kita bietet helle und freundliche Räume für bis zu 57 Kinder, geplant ist eine Belegung mit 50 Kindern.

Adapteo führte das Projekt als Generalunternehmer schlüsselfertig aus – inklusive der 570 m² großen Außenanlage. Durch die werksseitig vorgefertigte Modulbauweise konnte die Kita in kürzester Zeit zum vereinbarten Termin fertiggestellt werden. Durch die Mietlösung von Adapteo sind keine hohen Bauinvestitionen notwendig versichert das Unternehmen. Die Städte und Gemeinden haben Planungs- und Kostensicherheit und bleiben auch nach der festgelegten Mietzeit flexibel: Sie können die Mietdauer verlängern, das Kita-Gebäude übernehmen oder es ohne großen Aufwand zurückbauen lassen.

Die Kita in Schulzendorf besteht aus nachhaltigen Hybridmodulen. Diese Module kombinieren die statisch hochstabile Stahlrahmenbauweise mit hohen Anteilen von natürlichen Holzbaustoffen in der Konstruktion. Die Basis eines Kita-Gebäudes bilden Mustergrundrisse, die sich flexibel auf die individuellen Anforderungen anpassen lassen. Das moderne Gebäude in Schulzendorf bietet fünf helle Gruppenräume, einen Bewegungsraum, einen Büroraum, einen Personalraum, drei Nebenräume, zwei Sanitärräume, eine komplett eingerichtete Ausgabeküche sowie Flur und Garderoben.

Neben der kindgerechten Ausführung werden sämtliche bau- und brandschutzrechtlichen Verordnungen berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem die GVU-Bestimmungen für KITA Bauten, die EU-Gebäude- und EU-Ökodesign-RL sowie die EU-Label-VO. Auch energetisch überzeuge die Kita und erfülle die Anforderungen des Gebäudeenergie-Gesetzes (GEG).