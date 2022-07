0In der detaillierten Ausgestaltung variiert das Oberflächenkonzept mit Steinen und Platten vom Typ GDM.SCADA. Foto: Godelmann

Berlin-Mahlsdorf (ABZ). – Godelmann-Steine und -Platten vom Typ GDM.SCADA ebnen den Weg für die nächsten Generationen: Im Außenbereich der Integrierten Sekundarschule im Berliner Stadtteil Mahlsdorf korrespondiert der Flächenbelag sowohl mit der Alufassade als auch mit dem Sportplatz. Die Pflasterungen wurden in Grün- und Grautönen verlegt.

In der Hauptstadt entstehen erste Schulgebäude in Holzmodulbauweise, da die Stadt immer weiter wächst. Darunter auch die Integrierte Sekundarschule (ISS) im Stadtteil Mahlsdorf. Bereits elf Monate nach der Grundsteinlegung konnte der Neubau für 550 Kinder und Jugendliche den Betrieb aufnehmen. Kurz darauf waren auch die Außenanlagen mit den farbenreichen GDM.SCADA-stone-Pflasterungen fertiggestellt.

In der detaillierten Ausgestaltung variiert das Oberflächenkonzept mit Steinen und Platten vom Typ GDM.SCADA. Der graue und grüne Farbton des Belags korrespondiert mit den Alufassaden und dem Sportfeld. Dabei sorgt der Farbenmix für das besondere Spannungsmoment.

Zudem wurde das Grundmuster im Pausenhof mit sechs unterschiedlichen Formaten im Reihenverband in den Teilbereichen durch die Reduktion der Formen und Farben immer wieder abgewandelt. Mittels präzisem Verlegeplan fügt sich das rund 6200 m² große "Steinpuzzle" Stück für Stück zusammen. Die Betonsteine werden in der Oberpfalz nach eigener Rezeptur CO2-neutral hergestellt, erläutert das Unternehmen. Durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge werde eine besonders hohe Betongüte erzielt. Das Material ist nach Aussage von Godelmann witterungsbeständig, langlebig, pflegeleicht und farbecht.

Die Godelmann Unternehmensgruppe mit Zentrale im bayerischen Fensterbach fertigt seit 75 Jahren – heute in dritter Generation – ein breites Betonstein-Sortiment und vertreibt dieses europaweit. An sechs Standorten in Deutschland und in Prag stehen rund 500 Mitarbeitende unter der Geschäftsführung von Bernhard Godelmann hinter dem Slogan "Die Stein-Erfinder".

Zudem ist Godelmann nach eigener Aussage spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung außergewöhnlicher Flächen- und Mauersysteme, Platten und Sonderbauteile aus Beton zur Gestaltung individueller Lebensräume im öffentlichen und privaten Raum. Dazu gehören auch handgefertigte Wandfliesen und Design-Objekte aus Architekturbeton. Im hauseigenen Steinlabor erschafft das Familienunternehmen stets neue Stein-Rezepturen mit funktionalen Features, ökologischem Nutzwert und ästhetischem Design.

Je nach Anforderungen werden die Produkte seriell oder in der Manufaktur hergestellt, wobei Rohstoffe aus der Region genutzt werden.