Auf der Baustelle geht es eng zu. Der erfahrene Autokranfahrer von BKL nutzt die lenkbaren Achsen des LTM 1250-5.1, um mit der "Allradlenkung" zum vorgesehenen Standplatz zu gelangen. Foto: BKL

Für die Errichtung einer Anlage in Raummodulbauweise, die jetzt die staatliche Schule für kranke Kinder beheimatet, führte der Komplettanbieter für Kranlösungen die Hebearbeiten, die Transporte und die Logistik durch. Zusätzlich übernahm das Unternehmen die Montage aller Module bis zur Übergabe zum Innenausbau an Fagsi. Beengte Platzverhältnisse an den Ladepunkten, überbreite Module, ein knappes Zeitfenster und ein Kranstandplatz in der Einflugschneise der Luftrettung machten den Einsatz herausfordernd. Es war entscheidend, genau die in die enge Baustelle passenden Maschinen aus dem mehr als 130 Autokrane sowie 150 Lkw, Ladekrane und Tieflader umfassenden Mietpark von BKL zu konfigurieren. Der Autokranfahrer musste nach Darstellung des Unternehmens stets bereit sein, den Luftraum in nur zehn Minuten freizumachen.

Dank jahrzehntelanger Schwerlast-Erfahrung und enger Abstimmung der Fachabteilungen löste das Team die Aufgabe routiniert und stellte seine Kompetenz in dem neu eingeführten Service unter Beweis. So konnte BKL Projektleiter Hans Würz die Containeranlage nach nur acht Tagen an Auftraggeber Fagsi übergeben. Bereits beim Abbau des Containerbaus in der Messestadt Riem galt es, die gesamte Einsatzplanung zu berücksichtigen. Dabei setzte die Autokran-Disposition von BKL auf einen LTM 1150-5.3, um die 16 m langen Module direkt auf die Tieflader zu heben. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse rief das Team hierfür seine Lkw nahezu minutiös ab, denn auch am Zielort konnten diese nur einzeln mit Hilfe eines einweisenden Kollegen in die Baustelle rangieren.



Mit der Unterstützung eines Kollegen an der Führungsleine hebt der Autokran von BKL den ersten Container auf dem Baufeld ein. Beim Nivellieren der Raumzellen arbeitet das Team besonders präzise. Foto: BKL

Im Vorfeld hatten die Kranspezialisten die Logistik von der Streckenerkundung über Genehmigungen bis hin zu Straßensperrungen akribisch vorbereitet. Dazu gehörte auch die Organisation von Spezialtransporten unter Begleitung firmeneigener BF3- und BF4-Fahrzeuge, da die Container Breiten von 3,35 bis 3,46 m aufwiesen. Zur Montage der Anlage auf dem Gelände des Klinikums Schwabing wählten die Kranexperten einen LTM 1250-5.1, um die bis zu 19 t schweren Module über 27 m hinweg heben zu können. Der mit variablem Ballast und Vario-Abstützung ausgestattete 5-Achs-Autokran war die beste Kranlösung, um die enge Zufahrt zum Standplatz gerade noch zu meistern und die Module dennoch direkt von den Tiefladern sicher an ihren Bestimmungsort zu setzen.

Dort stand das vierköpfige Montageteam bereit, um zunächst die Fundamente zu nivellieren, anschließend die Raummodule exakt darauf zu positionieren, abzudichten, zu verschrauben und punktuell zu verschweißen. Dass alle Arbeitsschritte Hand in Hand ohne Zeitverlust erfolgten, war entscheidend, um das Projekt schnell zum Abschluss zu führen. Mit der komplexen Logistikaufgabe am Klinikum Schwabing und diversen weiteren Projekten fiel der Startschuss für ein weiteres Leistungsfeld. So führt BKL nach der erfolgreichen Einführung des Services "Industriemontagen" im vergangenen Jahr auch die Montage von Containeranlagen durch. BKL Kunden profitieren nach Ungternehmensangaben von der Umsetzung aus einer Hand, denn der Komplettanbieter übernimmt die Hebearbeiten und Transporte sowie benötigte Planungs- und Logistikleistungen ebenso wie die Montage von Raumzellen mit eigenen Maschinen. Dank der eingespielten Teams aus Monteuren, Autokran- und Lkw-Fahrern sowie bei Bedarf BF3- und BF4-Lenkern kann das Unternehmen die Gestellung individuell planen und besonders effizient umsetzen.