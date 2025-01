Einfach und zeitsparend ist die Applikation im Spritzverfahren. Foto: Remmers

Hierbei wird – im Gegensatz zur klassischen Sanierung mit einem kostenintensiven Abriss inklusive Neuaufbau – ausschließlich die vorhandene Abdichtung ertüchtigt und somit die Lebensdauer verlängert (1- oder 2-lagige Abdichtungen sind nicht zulässig). Genau an dieser Stelle setzt Remmers nach eigenen Angaben mit MB PUReactive+ an.

Die leistungsfähige PU-Hybridabdichtung für Flachdächer wird laut europäischem Bewertungsdokument (EAD) als vollwertige Abdichtung gemäß Zulassung (ehemals ETAG005) geführt.

Dabei hat das Produkt die umfangreichen EAD-Prüfverfahren in den höchsten Leistungsklassen auch ohne Vlieseinlage bestanden. Dazu erklärt Jan Ortlepp, Leitung Fachbereich Flachdächer: "Durch die fehlende Vlieseinlage ist MB PUReactive+ nach deutschen Regelwerken jedoch keine Abdichtung und kann somit als Regenerationslage ausgewiesen werden – bei den gleichen technischen Eigenschaften wie eine herkömmliche Abdichtung. Das bietet unseren Partnern noch mehr Optionen und ist mindestens 50 Prozent wirtschaftlicher als eine herkömmliche Sanierung."

Der flüssig aufzubringende Regenerationsanstrich MB PUReactive+ lässt sich ohne Flamme im Spritzverfahren verarbeiten – so sind Flächenleistungen von mehr als 150 m²/h möglich, informiert der Hersteller. Dies spare nachhaltig Zeit und erleichtere zudem auch den Arbeitsprozess, denn: Das Material muss nicht mehr zwingend mit einem Kran auf das Dach transportiert werden, sondern kann auch per Schlauch nach oben gefördert werden. Ein weiterer Vorteil: MB PUReacitve+ ist standfest eingestellt. So passt es sich Unebenheiten, Aufkantungen und Durchdringungen an und ermöglicht die Herstellung einer Regenerationslage aus einem Guss, ohne Nahtübergänge oder Materialwechsel. Nicht zuletzt ein Plus: Die exzellente Haftung zwischen der bestehenden Abdichtung und MB PUReacitve+. Jan Ortlepp: "Meistens ist eine einfache Reinigung der Dachfläche ausreichend, um eine Zwischenhaftung zu erzielen. Somit kann auf den Einsatz lösemittelhaltiger Reiniger und Primer verzichtet werden – umweltgerecht und zeiteffizient." Und: Alle Arbeiten können im laufenden Betrieb ohne Geruchbeeinträchtigungen oder Wassereintritt erfolgen.

Je nach konkreter Aufgabenstellung lassen sich die Produkte der MB PUReactive Familie sowohl händisch als auch im Spritzverfahren applizieren. Aufgrund der hervorragenden Adhäsion ist in der Regel keine zusätzliche Grundierung des Untergrunds erforderlich bzw. kann diese im Rahmen einer Kontaktschicht aus dem Material selbst hergestellt werden. Auch Mischfehler lassen sich durch das einfach zu handhabende 1:1-Mischungsverhältnis von Flüssig- und Pulver-Komponente ausschließen. Im angemischten Zustand besitzt das Material eine lange Topfzeit von circa 90 min, reagiert nach der Beschichtung aber innerhalb kürzester Zeit aus – so ist die Abdichtung bereits nach circa 90 bis 120 min regenfest, heißt es seitens des Unternehmens.

MB PUReactive+ ist klassifiziert in der Brandschutzklasse B–s1,d0. Das bedeutet: Die Flachdachabdichtung ist schwer entflammbar, entwickelt keinen Rauch und birgt keine Gefahr des brennenden Abtropfens – eine in dieser Kombination im Markt einzigartige Lösung. Zudem ist die PU-Hybridabdichtung – wie kaum ein zweites Produkt – abgeprüft gemäß Broof T1, T2, T3 und T4 und somit für die meisten europäischen Märkte einsetzbar.