Frankfurt (ABZ). – Lebenslanges Lernen nimmt an Bedeutung zu, auch im Handwerk. Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (HWK) und der KompetenzCampus der Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS) haben erstmalig gemeinsam laut eigenen Aussagen ein praxisnahes Fortbildungsprogramm entwickelt, das Handwerkern in unterschiedlichen Positionen weiterqualifizieren soll.

Das erste Seminar startet im Januar 2025. Die Seminare finden je zweitägig an der Frankfurt UAS statt und können einzeln oder als Reihe gebucht werden. Nach Abschluss aller vier Seminare kann eine Prüfung abgelegt werden, die mit fünf Credit-Points (ECTS) bewertet wird und sich auf ein "Certificate of Advanced Studies", also ein Studium, anrechnen lässt. Die Themen der Seminare Handwerk@Hochschule sind "Klar kommunizieren" (24. und 25. Januar 2025), "Mitarbeitende gewinnen und binden" (21. und 22. Februar 2025), "Positionierung und Kommunikation in sozialen Medien" (23. und 24. Mai 2025) und "Führung und Wandel gestalten" (27. und 28. Juni 2025). Informationen und Anmeldung unter:

https://www.kompetenzcampus.de/zertifikatsprogramme/microcredential-handwerk-hochschule