Der HiPer XR profitiert von Topcons 30-jähriger Erfahrung in der GNSS-Technologie und unterstützt alle wichtigen Satellitenkonstellationen wie GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS und SBAS, erläutert der Hersteller. Foto: Topcon

Der HiPer XR profitiert von Topcons 30-jähriger Erfahrung in der GNSS-Technologie und unterstützt alle wichtigen Satellitenkonstellationen wie GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS und SBAS, erläutert der Hersteller.

Das Modell verfügt über eine moderne TILT-Kompensation (Topcon Integrated Leveling Technology) mit einer kalibrierungsfreien und störungsresistenten integrierten IMU, die bis zu 60° Neigung für Präzisionsmessungen unter schwierigen Bedingungen ermöglicht. Mit den hoch entwickelten Schutzfunktionen für die Signalqualität sowie Anti-Jamming- und Anti-Spoofing-Funktionen liefert der HiPer XR auch in Bereichen mit Störungen oder manipulierten Signalen zuverlässige Daten. Für Vermessungstechniker, Bauleiter oder andere, die komplexe Projekte verantworten, bedeutet dies weniger Ausfallzeiten, höhere Leistung und mehr Sicherheit – auch unter schwierigen Bedingungen. "Der HiPer XR ist ein leistungsstarker, unglaublich vielseitiger Empfänger in einem kompakten und leichten Gehäuse, der unterschiedlichste Konfigurationen ermöglicht.

Er kann als Basisstation oder Rover oder über einen RTK-Korrekturdienst, wie Topnet Live eingesetzt werden. Die robuste, wassergeschützte Konstruktion sorgt auch unter rauen Bedingungen für eine lange Lebensdauer, und Anwender können sich dank seiner Anti-Jamming und Anti-Spoofing-Funktionen auf zuverlässigen GNSS-Betrieb verlassen", erläutert Vince Banas, Senior Vice President of Global Engineering bei Topcon. "Der HiPer XR ist ein Beleg für unsere Anstrengungen, Lösungen für die Herausforderungen der Praxis zu entwickeln. Durch die Kombination unserer bewährten, präzisen Positionierungstechnologie mit fortschrittlichen GNSS-Algorithmen und einer soliden Grundlage aus Langlebigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit helfen wir Fachleuten, ihre Produktivität auch in den schwierigsten Umgebungen aufrechtzuerhalten."

Anwender erhalten über die Seite "myTopcon NOW!" umfangreichen Support, darunter Materialien für Online-Schulungen, Firmware-Updates und zusätzliche Software-Ressourcen. Topcon Positioning Systems ist ein global tätiges Unternehmen, das über Jahrzehnte der Erfahrung in der Präzisionstechnologie verfügt. Seine Entwicklungs-, Forschungs- und Fertigungsbereiche sind weltweit präsent und werden durch ein globales Händlernetz in Vertrieb und Support ergänzt. Die Forschung- und Entwicklungseinrichtungen des Unternehmens sind über mehrere Zeitzonen hinweg tätig, um kontinuierliche Innovation in der Positionierungstechnologie voranzubringen.