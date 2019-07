Upgant-Schott (ABZ). – Besonders hohe Hallen erfordern leistungsfähige Beleuchtungssysteme. Für diese Anwendungen bietet die Wasco GmbH nun ein LED-Hallen-Lichtband mit bis zu 70 000 lm Lichtstrom pro 4,5 m Länge. Die 14-polige Redox lässt sich in einer durchgängigen Länge von bis zu 60 m, optional sogar 100 m montieren. Damit ist Herstellerangaben zufolge eine homogene Ausleuchtung aus großen Höhen – als Alternative zur punktuellen Ausleuchtung von Hallenstrahlern – möglich. Mit einer Effizienz von 160 Lumen pro Watt (lm/W) zeichnete sich die Leuchten ferner auch durch ihren niedrigen Energieverbrauch aus.

Die Ansprüche an die Leistung, den Komfort und die Sicherheit von Beleuchtungsanlagen in Industrie, Gewerbe und Produktion steigen stetig. Mit der 14-poligen Variante des LED-Hallen-Lichtbandes Redox hat die Wasco GmbH nach eigenen Angaben nun eine Beleuchtungslösung entwickelt, die diesen gerecht wird. Redox-14 halte genügend Steckplätze bereit, um vielfältige Beleuchtungsaufgaben – auch unter extremen Verhältnissen – sicher und flexibel zu bewältigen. Die größere Polanzahl ermögliche es hierbei, die gewünschten Anschlüsse für Stromversorgung, Lichtsteuerung und Notbeleuchtungskreise problemlos unterzubringen. Damit ergänzt das LED-Hallen-Lichtband die bereits existierende 7-polige Redox-Variante von Wasco.

Redox-14 verfügt – wie die 7-polige Ausführung – über die Schutzklasse IP66 und ist nachweislich vollständig staubdicht sowie gegen starkes Strahlwasser geschützt. Das LED-Hallen-Lichtband eignet sich damit speziell für Industrie- und Logistikhallen sowie Kalt- und Kühlhallen bis –40 °C sowie bei kritischen Feuchtigkeitsverhältnissen, so Wasco. Für den Einsatz unter einfachen IP20 Bedingungen ergänzt die Wasco GmbH ihr Programm der ebenfalls seit Jahren bewährten Madox um die Variante mit einem 16-poligen Stecksystem und der gleichsam hohen Effizienz von 160 lm/W.

Charakteristische Merkmale von Redox-14 sind laut Hersteller eine sehr homogene Lichtverteilung, die gute kontrastreiche Farbwiedergabe sowie ein hoher Lichtstrom. Das LED-Hallen-Lichtband erreicht bis zu 70 000 lm pro 4,5 m Länge. Mit dieser Ausbeute könne es konventionelle Hallenstrahler problemlos ersetzen. Ferner weisen Madox und Redox eine Effizienz von 160 lm/W und eine Nennlebensdauer von 100 000 Std. auf. Damit fielen die Energie- und Wartungskosten wesentlich niedriger aus als bei LED-Hallenstrahlern.

Je nach Nutzung, Größe und Höhe der Halle ist eine passende Lichtverteilung zu wählen. Die LED-Hallen-Lichtbänder von Wasco sind in zahlreichen Varianten erhältlich – bspw. mit einer symmetrischen Lichtverteilung für eine großflächige und gleichmäßige Beleuchtung von mittelhohen Hallen von 6 bis 14 m. Speziell für den Einsatz in Hochregallagern eignet sich die 30° tiefstrahlende Linse. Aus einer Höhe von bis zu 35 m sorgten die LEDs für homogene Helligkeit bis zum Boden der Gänge, so der Hersteller. Für die optimierte Ausleuchtung von Freiflächen aus großen Höhen ist die 80° Batwing-Linse konzipiert.

Neben den verschiedenen Varianten der Lichtverteilung bieten die Leuchten auch variable Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sie sich kombiniert mit Dali und Tast-Dimm – je nach Tageszeit und individuellen Bedürfnissen – einfach Schalten und Dimmen. Dies birge weiteres Einsparpotenzial und sorge für hohen Nutzerkomfort. Neben Komfortaspekten böten die Beleuchtungssysteme von Wasco ein hohes Maß an Sicherheit: Um für einen möglichen Stromausfall gerüstet zu sein, sind im Stecksystem der Lichtbänder außerdem Anschlüsse für unabhängige Notbeleuchtungskreise vorgesehen.